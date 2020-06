Universo series: lo mejor para ver en casa

VERONICA MARS

A las 21 vuelve a HBO la serie creada por Rob Thomas y protagonizada por Kristen Bell. En la cuarta temporada investigará el asesinato de un grupo de jóvenes turistas que la enfrentará a las más poderosas élites de la ciudad. La investigadora se mostrará madura y con su característica sagacidad, su astucia y humor, intactos.

TIGER KING

True crime protagonizado por Joe Exotic (lo amamos) y Carole Baskin, dos enemigos tras la explotación de animales.

Presentada como un documental tradicional, en cada episodio podremos conocer a los particulares personajes que los rodean, provocando en la acumulación de información algunas hipótesis que se desprenden de los datos presentados. Consta de siete episodios y puede verse en Netflix.

EL PRESIDENTE

Armando Bo está tras esta producción de Amazon Prime Video que desarrolla con ironía el detrás de escena del negocio del fútbol, sus trampas, coimas y cómo un grupo de gerontes manejaron todo en su propio beneficio. Andrés Parra deslumbra, una vez más, como Sergio Jadue: un presidente de un equipo de segunda, utilizado por los grandes dirigentes como chivo expiatorio para ascender en la FIFA.

THE MENTALIST

La serie que cuenta con siete temporadas, protagonizadas por un psíquico investigador vuelven a TNT Series, de lunes a viernes desde las 19.30 hasta la medianoche, y los domingos a las 19.30 también hasta medianoche. Patrick Jane (Simon Baker) demuestra sus particulares métodos para resolver los más complicados crímenes.

REALITY Z

Parece mentira pero esta serie predijo varias cosas de nuestra actual situación. Rodada antes de la pandemia, la distopía llega como un apocalipsis zombie acechando a los participantes de un reality show que se atrincheran en un estudio de TV para salvar su pellejo. Desde el 10/6 en Netflix.

DON’T FUCK WITH THE CATS: HUNTING AN INTERNET KILLER

True crime de Mark Lewis sobre la búsqueda por parte de un grupo cerrado de personas de Facebook del responsable de un video snuff en el que se asesina a cámara, de manera violenta, a pequeños gatos. Netflix. Solo 3 episodios.