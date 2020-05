“Vámonos es una canción que se resignificó”

Si bien sus comienzos fueron en la actuación, en 2016 dio un giro en su carrera y se abocó a su otra pasión: la música. Desde entonces su rumbo está marcado por las notas musicales, los ritmos de una guitarra y las hojas en blanco donde vuelca sus sentimientos más profundos que, poco a poco y a fuerza de trabajo, van tomando la forma de canciones que logran tocar las fibras más sensibles de quien lo escucha.

En Benjamín Amadeo la actuación y la música están tan a flor de piel que nadie puede salir ileso. A una semana de lanzar Vámonos, su single que da apertura a lo que será su próximo trabajo discográfico, el músico dialogó con diario Hoy y contó cómo fue hacer y presentar su tema en plena cuarentena.

— ¿Cómo estás pasando el confinamiento?

— Con altibajos naturales, pero ocupado en el lanzamiento de Vámonos, cosa que me lleva a estar sanamente distraído, así que en ese sentido estoy tranquilo y apostando toda mi energía ahí.

— Al margen de lo musical, ¿incursionaste en alguna actividad?

— No, trato de ocupar mi tiempo para trabajar sobre mi proyecto musical, así que no me he encontrado con nada nuevo, pero sí con canciones nuevas. Por suerte, tengo un proyecto que puedo hacer desde mi casa, entonces me da una actividad.

— ¿Cómo nació Vámonos?

— Es una canción que hice en la segunda quincena de enero, acerca de una situación personal que tuve que atravesar junto con mi mujer. Estaba grabada a un 50% y la estábamos desarrollando de a poco porque es un tema que iba a entrar en el disco, pero que no había sido pensado como el corte difusión entonces estaba un poco relegada. Y la verdad es que, en el marco de la pandemia y tras el comienzo de la cuarentena, sentí que era el mejor momento para compartirla porque habla de sobreponerse y da esperanza y ánimo. De hecho, me hizo muy bien escribirla y me hace bien cantarla, entonces sentí que si había un momento para compartirla era este.

— ¿Podemos decir que se resignificó?

— Por completo. Como todas las cosas que nos atraviesan en este nuevo orden de vida y la canción no fue la excepción.

— ¿Cómo fue el trabajo de la posproducción a distancia?

— Absolutamente en el aislamiento y fatto in casa. Hoy los sistemas virtuales permiten un trabajo online ágil, entonces fue sencilla la comunicación, no tanto así la grabación. Y trabajamos con tranquilidad porque el concepto y el proceso creativo ya estaba bastante avanzado, entonces eso ayudó a que fluya todo de una mejor manera.

— ¿Y en cuanto a la grabación del video y la elección de Delfina Chaves?

— Eso fue bastante natural porque soy amigo del Delfi y sé que además de ser una gran actriz, tiene muy buen gusto cinematográfico y le gustan propuestas artísticas que yo comparto. Y no me equivoqué, porque su participación hace crecer enormemente el video.

Música y redes, la abstracción al confinamiento

Con los proyectos 2020 en stand by, Benjamín está abocado al lanzamiento de su segundo disco. Aunque sin fecha definida (por el contexto actual), adelantó: “Me voy a encargar de sacar más canciones y seguir compartiendo material para que llegado el momento, podamos hacer una presentación en vivo y celebrar el disco con la mayoría de los temas ya lanzados”.

En este marco, hoy se muestra más activo en las redes sociales y confiesa que elige utilizarlas cuando tiene “algo para decir, contar o mostrar” y reconoce que le encanta que la gente se meta en los temas, comente y le cuente lo que le pasó con la música y el video. “Es un momento en el que estamos todos en nuestras casas encerrados, me interesa mucho la opinión de las personas que están viviendo la misma situación que quienes están en el video”, agregó.

Consultado por la reversión de Volverte a ver que hizo junto a Pablo, Migue y Mery Granados, contó: “Esa fue idea de Pablo que es un creador de contenido incansable y me encantó”.

Además destacó que en este contexto en las redes “se ve mucha gente con ganas de encontrarle la vuelta creativamente a esta adversidad (...) brindando una mirada positiva porque para lo otro ya tenemos la realidad”.