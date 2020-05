Vuelven los vampiros de Anne Rice

AMC Networks compró los derechos de The Vampire Chronicles y The Lives of the Mayfair Witches de Anne Rice, para desarrollar proyectos de cine y televisión para sus propias redes y plataformas.

Anne Rice y su hijo, Christopher Rice, serán los productores ejecutivos de todas las series y películas. Mientras, Rolin Jones estará directamente involucrado en el desarrollo de los proyectos basados ​​en la obra de Rice. El acuerdo suma 18 títulos entre las dos series de libros, que en conjunto vendieron 150 millones de copias en todo el mundo.

La última adaptación de Rice en el cine fue La reina de los condenados (2012), pero es Entrevista con el vampiro, de Neil Jordan, protagonizada por Tom Cruise y Brad Pitt, la más recordada por el público.