Abuso sexual de menores: condenan a ocho años de prisión a ex jefe de la Policía de Chubut

El ex jefe de la Policía de Chubut y ex diputado provincial, Juan Luis Ale, fue condenado hoy por el Tribunal Penal de Puerto Madryn a ocho años de prisión por los delitos de abuso deshonesto y abuso sexual gravemente ultrajante contra las hijas de su ex pareja.

La resolución de la Cámara integrada por Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez, se conoció esta tarde tras la cesura de juicio, un mes después de haberse declarado la culpabilidad del imputado por hechos ocurridos entre 1998 y 2001, cuando las víctimas, hijas de la pareja con la que convivía, tenían 9 y 10 años.

Los magistrados expresaron en su resolución que también se ha atendido la importancia de la relación que existía entre víctimas y victimarios, punto que agrava la situación del ex policía, "no sólo en virtud de la relación de confianza entre el autor y las víctimas, sino especialmente por la mayor indefensión en que quedaron colocadas".

Remarca que "la relación asimétrica existente donde el adulto tiene el poder y por momentos resulta su agresor sexual, se combina con el lazo afectivo entre ambos construido en el vínculo de convivencia".

El comisario general retirado Juan Luis Ale fue el jefe de la Policía de Chubut durante los dos primeros gobiernos de Mario Das Neves y luego llegó ser diputado provincial del Frente para la Victoria, aunque los hechos denunciados ocurrieron antes de ocupar esos cargos, cuando era autoridad policial en Puerto Madryn.

El Tribunal había cerrado el debate el mes pasado, con la exposición de las víctimas y del acusado, y brindó el fallo de culpabilidad, pero faltaba conocerse la pena tras las audiencias de cesura que culminaron la semana pasada con un pedido de condena de efectivo cumplimiento de 14 años por parte de la fiscal María Alejandra Hernández que finalmente quedó en 8.

En su resolución, los magistrados pusieron especial atención a la extensión en el tiempo de los hechos de abuso y que, según la narración de las víctimas, consistían en reiterados episodios.

También se tuvieron en cuenta los informes de los psicólogos que atendieron a las víctimas, quienes detallaron los tratamientos practicados debido a los episodios de angustia, inestabilidad emocional y trastorno depresivo que padecen hasta la actualidad.