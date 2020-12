¡Adiós 2020! Todo listo para la quema de los tradicionales muñecos de fin de año

Llegó el día más esperado del año por todos los vecinos de La Plata que desde hace décadas mantienen la tradición de generación en generación: pasada la medianoche, arderán los muñecos en toda la ciudad.



Las temáticas de este año son varias, aunque tres figuras se impusieron por su propio peso. Mientras algunos grupos apostaron por recrear escenas o personajes de películas, series, dibujos animados y videojuegos, otros trataron de reflejar lo más destacado del 2020 y se inspiraron en el coronavirus, Alejandro Sabella y Diego Armando Maradona.

El Diez, precisamente, cuenta con diez representaciones dispuestas sobre el mapa de la ciudad. Distribuidos en otros puntos de La Plata y sus alrededores (ver página 10), también habrá muñecos del juego online “Among Us”, “El Chavo del 8”, “El Señor Bills”, “Dragon Ball Z”, “Masha y el Oso”, “La Pantera Rosa”, “Los Tres Chanchitos”, “Los Picapiedras”, “Los Simpson”, “Toy Story” y “Bob Esponja”.



Entre los favoritos se encuentra “Pandemónium”, la obra del Grupo Treceysetentaycuatro. Se trata de una representación monstruosa de la pandemia: el demonio inyectado por el virus pretende destruir el planeta mientras, por debajo, resurge la madre naturaleza.





El grupo Muñecos del Tanque, por su parte, también juega fuerte con su “Misión Toy Story, fase final" emplazado en 7 y 72.



Finalmente, como cada año, uno de los grandes candidatos es el grupo Gaam Drako. Con casi dos décadas de experiencia sobre la esquina de 13 y 72, este año presentan su obra “Drako, fuego sobre el agua”. “Este muñeco número 36 tiene un sabor agridulce”, dicen, desde su Facebook oficial. “Con este muñeco no venimos a celebrar nada. Respetando más que nunca el sentido de este ritual, venimos a quemar este espantoso 2020. Les pedimos nos ayuden a respetar los protocolos que practicaremos juntos, que sean pacientes y que no se expongan”.



La nómina de inscriptos incluye 61 anotados que, durante esta tarde, serán revisados por un jurado especializado y premiados según seis categorías: “Escenografía”, “Idea”, “Originalidad”, “Creatividad”, “Terminación” y “Momos: la voz de los muñecos 2021”.



Según Martiniano Ferrer Picado, secretario de Cultura y Educación del Municipio, este año se entregará el diploma “Capital del Muñeco” a cada uno de los inscriptos y se premiará con sus correspondientes trofeos a los ganadores de las seis categorías. El jurado, como es habitual, estará compuesto por dos representantes históricos de la tradición y un representante de la rama de artes plásticas de la Secretaría de Cultura y Educación local.





Luego de la fuerte tormenta del miércoles por la madrugada, muchos debieron ultimar detalles, como algunas cuestiones de pintura o diseño, pero lo cierto es que se prepararon por si ocurría una lluvia intensa, como finalmente pasó. “Los muñecos están preparados para resistir. El año pasado llovió cinco días seguidos y se dañaron muy poco. Se pintan con pintura sintética y pinturas con arena para protegerlos del agua. Lo que más influye es el viento, ahí estamos más complicados”, le dijo a diario Hoy, Santiago Carozzi, uno de los siete integrantes del grupo Drako.

El listado completo de muñecos en la ciudad

MISIÓN TOY STORY, FASE FINAL - 72 e/ 6 y 7

COPA DEL MUNDO + MANO - 503 y 19

EL SAMURÁI Y DRAGÓN - 46 e/ 172 y 173

PHINEAS Y FERB - 121 y 36

BARRILETE CÓSMICO - 10 y 40

LOS TRES CHANCHITOS - 19 y 527

LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR - 27 y 32

EL ENCANTO DE MEDUSA - 16 y 78

LOS CHICOS DE VILLA CASTELLS - 507 y 7

CORONA BICHO - 35 y 26

PANDEMONIUM - 14 y 72

HOMERO SIMPSON - 484 y 134

TRONCOMÓVIL - 140 bis e/ 489 y 491

GROOT - 133 y 42

MONUMENTO AL CORNED BEEF - 526 e/ 7 y 8

EL CHAVO DEL 8 - 22 y 524 bis

MUÑECO INVISIBLE - 19 y 73

AVATAR AANG - 19 e/ 64 y 65

AMONG - 55 y 26

AMONG US - 52 y 31

AMONG US - 15 y 35

DRAKO, FUEGO SOBRE EL AGUA - 72 y 13

MUÑECO VIRUS - 18 e/ 658 y 659

MAFALDA - 65 y 17

SEÑOR BILLS - 146 y 65

DIEGO A. MARADONA - 24 y 63

MONDONGUERO - Diagonal 79 y 62

PAYASO DEL PARQUE SAN MARTÍN - 55 esq. 25

ROCKY BALBOA E IVÁN DRAGO - 60 y 21

HOMENAJE A DIOS - 27 y 66

LAS AVENTURAS DE BILLY Y MANDY - 78 e/ 11 y 12

MARVIN EL MARCIANO - 72 e/ 7 y 8

LA PANTERA ROSA - 517 e/ 146 y 147

CORONAVIRUS EN EL MUNDO - 6 y 80 bis

LA CASA DE BOB ESPONJA - 155 e/ 525 y 526

INODORO - 17 y 53

CARTEL “DONAR SALVA VIDAS” - 502 y 12

DONOSAURIO - 13 e/ 524 y 525

CLASH ROYALE - 456 e/ 27 Y 28 bis

BOB ESPONJA - 17 y 38

NICK RIVIERA - 37 y 21

WOODY-PERRO SLINK-FORKY - 22 y 38

EL DIEGO DEL 86 - 10 e/ 520 y 521

GRUT - 27 e/ 529 y 531

LA MANO DE DIOS - 526 y 6

MASHA Y EL OSO - 13 bis e/ 606 y 607

UP - 68 e/ 143 y 144

EL LADO OSCURO - 25 y 58

MARADONA - 19 y 61

EL CHAVO DEL 8 - 19 y 41

DIEGO MARADONA - 25 y 69

MUNDO JUGUETES - 482 e/ 28 y 29

DIEGO CAMPEÓN - 60 y 135

AMONG US - 5 y 528 bis

ALVIN - 74 e/ 120 y 121

AMONG US - 38 y 115