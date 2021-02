Advierten que el bajo rendimiento escolar puede tener origen en problemas de visión

La vuelta al colegio supone un universo de preparativos que, en pandemia, exige un esfuerzo todavía mayor. Si bien los útiles son el centro de atención, también hay otros rubros: calzado, vestimenta, uniforme y logística de traslados, entre otros aspectos. No obstante, desde el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires (Copba) advirtieron que “habitualmente, los controles visuales no se encuentran incluidos en la rutina antes del comienzo de clases”.

Según precisaron en un informe, esto se debe principalmente a que los chicos no suelen darse cuenta por sí mismos de que no están viendo bien y, por ende, no lo manifiestan. “La inclusión de un control de la vista, entre los chequeos médicos previos al comienzo de clases, es muy importante”, propusieron.

Desde la entidad que nuclea a los profesionales de la salud visual de la Provincia indicaron que “el 80% de lo que los niños aprenden durante sus primeros años de vida es a través de sus ojos. La visión es el sentido que permite acumular conocimiento más fácilmente”.

Asimismo, desde Copba advirtieron que muchas veces los maestros, pero también los padres, suponen que un niño o una niña tiene dificultades de aprendizaje o problemas de atención “cuando en realidad el motivo puede ser algún problema en su visión”. Por eso, en la previa al inicio de un nuevo ciclo escolar, llamaron a la sociedad a tomar conciencia sobre este aspecto.

Entre los principales signos que permiten detectar a tiempo afecciones visuales en los más chicos están los errores al copiar palabras del pizarrón, acercarse mucho al cuaderno a la hora de escribir o leer, taparse un ojo para concentrarse al hacer los ejercicios en clase, saltarse palabras o renglones al leer o seguir la lectura con el dedo.

También en el ámbito del hogar es posible identificar los indicios de las alteraciones visuales para prevenir el bajo rendimiento escolar. En casa se debe prestar atención a si se sientan demasiado cerca de la televisión, pestañean más de lo normal, se frotan mucho los ojos o confunden las letras.