Alertan sobre falsos visitadores del Ministerio de Salud

Vecinos de los parques Saavedra y Castelli se comunicaron con diario Hoy para denunciar la presencia en el barrio de desconocidos que el último martes golpearon a las puertas de varias casas aduciendo que pertenecían al Ministerio de Salud y que estaban realizando una campaña para testear anticuerpos de coronavirus.

“Los atendí desde el portero y les dije que no me interesaba lo que me estaban proponiendo”, contó a diario Hoy una vecina. Me dijeron que eran del Ministerio de Salud y que tenían la documentación que así lo acreditaba si me acercaba a la puerta”, completó. Los sujetos vestían la indumentaria que usa el personal de salud; además de cofia y protección facial, llevaban una valija. “No distinguí el sexo porque llevaban puesta una escafandra”, reveló la testigo, quien también acotó que el barrio vivió un episodio similar hace aproximadamente un mes y medio. Tras el paso de los sospechosos, la mujer alertó lo sucedido en un grupo de Whatsapp que integra junto a los vecinos y que fue creado para velar por la seguridad en la zona. El intercambio de comentarios dio cuenta que la situación se había replicado también en las otras casas.

Otra vecina comentó que los sujetos fueron insistentes a pesar de la negativa. Cuando partieron, se comunicó con una de las líneas del Ministerio de Salud, donde le confirmaron que desde la cartera sanitaria no tienen ninguna campaña en marcha. Luego, la mujer salió a buscar a los sospechosos en su auto, pero no los encontró en la zona.