Amamantar en tiempos de pandemia

La pandemia que cayó sobre el mundo obligó a repensar muchas escenas de la vida cotidiana. Y entre ellas, amamantar. Ana Tabuenca es la responsable del Banco de Leche Materna del hospital San Martín de La Plata, una institución pionera en el país con más de trece años de trayectoria. En diálogo exclusivo con diario Hoy detalló lo que hay que tener en cuenta para amamantar en el actual contexto del virus SARS-CoV-2.

—¿Cómo se vio afectada la actividad desde la cuarentena?

—La donación de las mamás se vio afectada pero no por voluntad de ellas sino porque nosotros dependíamos del SAME para la recolección. Y el SAME, desde que empezó la pandemia, se abocó exclusivamente al traslado de pacientes sospechosos o Covid-19 positivos. Tardamos un tiempo, pero a través de la directora del hospital San Martín, Graciela Ramos, conseguimos que las ambulancias del hospital que no están dedicadas al traslado de pacientes, nos acompañen a hacer la recolección en el radio de La Plata. Cuando volvimos a tener el recorrido la convocatoria fue maravillosa. Hubo muchas donantes nuevas. En varios casos porque tenían mucha leche almacenada para su bebé cuando comenzaron a trabajar. Al estar en casa, en cuarentena, sus bebés tomaban leche de la teta y no usaban la leche almacenada, entonces decidieron donar esa leche. Y se han hecho donantes asiduas.

—¿Deben seguir amamantando las mamás durante la pandemia?

—Sí, claro. Si hay alguna mamá que está pensando en destetar a su bebé porque tiene dos o tres años, no es un buen momento. Es un buen momento para seguir protegiendo al bebé con anticuerpos. Al año de vida del bebé la teta provee el 40% de los nutrientes que necesita. No se convierte en agua, como sostienen algunos. El que dice esto no sabe nada de lactancia. La leche humana sigue teniendo no solo nutrientes sino defensas. A través de la leche humana la mamá le provee al bebé las defensas de todas las infecciones que ella tuvo, de las vacunas que ella tuvo, los anticuerpos que ella creó a los gérmenes que hay en el ambiente que ella se mueve. Incluso, cuando el bebé está enfermo de una patología, los virus y bacterias que el bebé tiene en la boca pasan a la teta de la mamá. Los ganglios de la mamá fabrican anticuerpos específicos para esa infección del bebé y le provee los anticuerpos que el bebé necesita para esa infección. Es decir, anticuerpos a demanda.

—El SARS-CoV-2, ¿se transmite a través de la leche humana?

—Hasta el momento la mayoría de los estudios hechos al respecto son chinos, y no han detectado el virus en la leche humana.

—¿Debería continuar la lactancia de la madre que sospecha o tiene Covid-19?

—A mi criterio, sí. Como lo avalan la OMS y los ministerios de salud de Nación y Provincia, si la mamá está en condiciones, la recomendación es que esté junto a su bebé en la misma habitación a dos metros de distancia. La mamá tiene que usar barbijo todo el tiempo, y tiene que haber un cuidador sano en la habitación que la ayude. Cuando desea amamantarlo la mamá debe salir de la cama, porque en la cama desde las sábanas hasta el camisón puede estar contaminado. Debe cambiarse la ropa y, si quiere, lavarse el pecho solo con agua. Y con barbijo puesto, recién entonces puede amamantar a su bebé. Si estornuda debe hacerlo en el pliegue del codo y debe cambiarse el barbijo. De esta manera el bebé corre muy pocos riesgos y, si se infectara, sabemos que la patología no es grave en bebés.