Amigos organizaron una merienda solidaria en La Cumbre

Un grupo de amigos y vecinos del barrio La Cumbre de La Plata realizó una acción solidaria. Fue en 131 y 37, para ayudar a los chicos y familias de la zona con una merienda y así colaborar con la alimentación de los más pequeños.

“Reuní a mis amigos de la infancia y nos propusimos hacer esta actividad para los chicos. Y la gente nos ayudó muchísimo, donando leche, bizcochuelos, arroz, fideos; el objetivo es que los nenes tengan algo en la panza” dijo a diario Hoy Facundo Alfonsín, impulsor de la actividad.

En tanto, mantuvieron las medidas de higiene y aislamiento para prevenir contagios de coronavirus, por lo que contaban con alcohol en gel y barbijos.

“Con la cantidad de alimentos que nos donó la gente y que sobró vamos a organizar para más adelante una olla popular, porque hay mucha gente que no come en todo el día y si no se los ayuda de algún modo no tiene nada” explicó Facundo.