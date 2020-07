Ante la falta de respuestas de ABSA, vecino de Berisso improvisa un zanjeo

Los vecinos del barrio Villa Zula de Berisso no escondieron su fastidio contra la empresa ABSA y la Municipalidad de la capital del inmigrante.

Este malestar se debe a que no cesan los cortes de agua, la baja presión y la falta de luz que va y viene en el lugar.

Un propietario que tiene la casa en 35 y 172 recibió al diario Hoy. Reveló que producto de las raíces de un enorme árbol plantado en el frente de su casa se rompió un caño hace varios meses y nadie lo puede solucionar.

“Vinieron los de ABSA y delimitaron el lugar. Pero sigue perdiendo agua. Como sobra en esta esquina, se baja la presión en todas las casas del barrio. Y los vecinos se me vienen a quejar a mí”, comentó el dueño de la finca ubicada en 35 a la altura del 4598.

Preocupado por la situación de este árbol que está dejando con baja presión al barrio, Leandro explicó: “ABSA me dijo que tenían que venir de la Municipalidad de Berisso para sacar el árbol. Pero la Municipalidad no viene y hace una semana que se está desparramando el agua. Y tuve que hacer un caminito para que pueda circular y que no se meta en mi casa”.