Así funcionará el hospital de la República de los Niños

Ante el ascenso en la cifra de los contagios por coronavirus, los centros de baja complejidad que se montaron en marzo en la República de los Niños están listos para ser utilizados.

Al inicio de la pandemia, el establecimiento recreativo se convirtió en un terreno propicio para aislar a quienes tuvieran síntomas leves por SARS-CoV-2. Diario Hoy recorrió las instalaciones, junto al secretario de Salud de la Municipalidad de La Plata, Enrique Rifourcat, para obtener precisiones acerca del funcionamiento.

El lugar

“Cuando elegimos este lugar, lo proyectamos pensando en nosotros, en cómo quisiéramos estar, si tuviéramos que quedar internados. La República es un lugar bellísimo, con mucho verde y muy bien ubicado. Los salones tienen una excelente circulación de aire y muy buenas vistas al exterior”, expresó Rifourcat.

No obstante, el director de Salud del municipio aclaró que lo ideal sería no llegar a habilitarlo y comparó: “Esto es como el seguro del auto, hay que tenerlo y tiene que ser bueno, pero cuanto menos se use, mejor”.

Admisión

El ingreso no lo va a disponer la Comuna, sino que será determinado por el gobierno de la Provincia. “Acá vamos a recibir a pacientes con coronavirus, pero con sintomatología leve. Está pensado para personas que, por su condición socioeconómica, no pueden permanecer en sus viviendas, aislados”, explicó Rifourcat.

Espacios

Dentro de la República de los Niños, hay cuatro edificios convertidos en hospitales de campaña, con 115 camas y un centro de atención psicológica.

El edificio principal, La Casa del Niño, está dividido en tres pabellones para varones, mujeres y niños. Además, cuenta con una unidad sanitaria, con duchas de agua caliente y calefacción, y una cocina. También, tiene un hall destinado a actividades lúdicas.

Personal

En el espacio de 60 plazas en La Casa del Niño, habrá tres enfermeros por turno. En este sentido, el secretario de Salud indicó: “Tenemos que tener en cuenta que este lugar va a ser como nuestra casa. Entonces, si yo estoy en mi hogar, no preciso un médico las 24 horas. Pero sí tengo que saber que, si levanto un teléfono o si lo requiero por una complicación, el profesional va a estar”.

“Los enfermeros asistirán, por ejemplo, a una persona que tenga fiebre alta y necesite un paracetamol. También orientarán a pacientes con patologías crónicas, pero no van a tener un trato continuo ni de cercanía con los infectados, para no enfermarse”, agregó Rifourcat.

Por otro lado, habrá personas dedicadas a la limpieza y mantenimiento del lugar, aunque cada internado tendrá que ocuparse de su cama y su box.

Seguridad

El personal de seguridad estará para interceder en casos de conflicto. Sobre este punto, el funcionario de la Comuna indicó: “Si me preguntan si podemos evitar un hecho como el de Costa Salguero, donde un paciente robó a otro, no estamos en condiciones de garantizarlo. Sin embargo, apuntamos a que esto no suceda. Por eso, los que ingresan tienen que firmar, previamente, reglas de convivencia”.

Alimentación

“Después de muchas idas y vueltas, decidimos que lo conveniente es hacer viandas con cubiertos y recipientes descartables. Nosotros las acercaremos y los pacientes las retirarán. Al ser enfermos leves o asintomáticos, no va a ser necesario ir cama por cama. Después, los utensilios serán descartados como material con riesgo sanitario, como si fueran residuos patogénicos”, comentó Rifourcat.

Higiene e indumentaria

Los internados tendrán turnos para bañarse en los vestuarios y la Municipalidad provisionará los elementos para la higiene personal.

El tema de la indumentaria, aún no está definido. Sobre este punto, el secretario de Salud adelantó: “Como no sabemos si el lugar se utilizará, ni cuántas personas vendrán, decidimos no malgastar el dinero del Estado. Hicimos algunas mudas para poder tener el control de la higiene, pero cuando se empiece a ocupar, veremos qué es lo que conviene hacer”.