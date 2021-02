Asisten a una mujer de Olmos tras haberle entrado el agua a su casa

En 42 y 185, hace algunos días La Red 92 y el Diario Hoy habían advertido sobre una situación que los vecinos venían denunciando: una enorme pendiente que tiene la calle 42, en donde cada vez que llueve, el agua cae como una correntada hacia la 184 y se termina metiendo en la entrada de los garajes de las casas.

Esto fue lo ocurrido ayer con Ana María Arias, madre y abuela, quien tiene a su cargo a seis menores de edad (dos hijos y cuatro nietos), en la misma casa en donde la semana pasada se había denunciado el desborde de las zanjas.

Ayer, luego de las primeras lluvias, se repitió el escenario. El agua se acumula por las intensas lluvias y entra a las casas de los frentistas de calle 42, que están padeciendo estas circunstancias climáticas. Cada vez que llueve se termina inundando, una problemática que requiere una solución.

“Vivo con mis dos hijos, y atrás vive mi hija con cuatro nenas. La semana pasada pasó lo mismo, y ahora se vuelve a repetir. No sé qué hacer porque esto es horrible. Necesito ayuda, no sé lo que pasa acá que estamos llenos de agua, no podemos estar así. Tengo seis chicos”, comentó.

El reclamo fue escuchado minutos después del mediodía, y representantes del Ministerio de Desarrollo de la Provincia se pusieron en contacto con la vecina de Olmos para brindar la asistencia.