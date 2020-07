Bioética: una luz en plena pandemia de coronavirus

Por una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, el 23 de junio se creó el Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia Covid-19 (CEDHCOVID19). Fue con el objetivo de generar recomendaciones éticas en apoyo a la tarea sanitaria de esta cartera del Estado.

El CEDHCOVID19 tiene entre sus miembros al abogado Ignacio Maglio, miembro del Consejo Directivo de la Red Bioética para Latinoamérica y el Caribe de UNESCO, y presidente del Comité de Bioética de Fundación Huésped. Diario Hoy lo entrevistó para comprender el papel que tiene la disciplina en esta crisis sanitaria.

—¿Qué es la bioética?

—Es una disciplina que no tiene más de 30 años y pertenece a la medicina aplicada. La bioética trata la posibilidad de reflexionar críticamente sobre los dilemas morales que se plantean en el campo de las ciencias de la vida y la salud.



—¿Qué importancia tiene la bioética en este contexto?

—Lo que pone en juego la pandemia es pensar en una bioética global, lo que yo llamo una bioética comunitaria, donde hay que trasladar un sistema de atención centrado en el paciente, a un sistema de atención centrado en la comunidad. Al no haber alternativas médicas disponibles, ni dispositivos de prevención o de tratamiento eficaces, en esta situación, los dilemas morales se agudizan.

—¿Cuál es la tarea específica del CEDHCOVID19?

—Fue creado para trabajar en todas aquellas cuestiones que tienen que ver con decisiones de la salud pública. En este sentido, la bioética pueda ayudar a fundamentar o no determinadas prácticas sanitarias.

—¿Cree que Argentina llegará a la situación de tener que decidir sobre la prioridad en el ingreso a una terapia intensiva o sobre la asignación de los respiradores?

—Nadie puede saberlo, pero el hecho de no conocerlo, tampoco quiere decir que no tengamos que estar preparados. A los profesionales quiero decirles que no tomen decisiones solos ni en contexto de improvisación, porque existen guías que pueden servir de referencia. Por ejemplo, en el Hospital Muñiz y en el Sanatorio Finochietto, ya hemos establecido guías de asignación y criterio, tanto para el ingreso a terapia intensiva, como para el uso de respiradores. Hasta tanto el Estado no brinde documentos universales, tenemos esas disponibles (ver recuadro).

—A grandes rasgos, ¿qué es lo que se establecen en esas guías?

—Elaboramos criterios de discriminación positiva y negativa. Discriminación negativa es cuando, por ejemplo, no aceptamos la edad como un criterio de asignación autónomo, porque pensamos que las personas adultas mayores tienen que tener el mismo nivel de acceso que cualquier otra persona, tanto a terapias intensivas como a respiradores. Solamente, los años pueden ser un criterio de asignación secundaria, si los candidatos empataran en otras clasificaciones clínicas.

Después, están los criterios de asignación positiva, esto significa que existen personas o grupos que van a tener prioridad. Por ejemplo, los trabajadores de salud y esenciales. Nosotros, a esos, les damos un punto más. También a niños, niñas, adolescentes y personas gestantes.

—¿Todos los hospitales o instituciones de salud cuentan con comités de bioética?

—No, y creo que estamos ante una gran oportunidad para que puedan ser dignificados y jerarquizados. En la pospandemia necesitaremos una reconfiguración de los sistemas de salud. No quiero volver a la normalidad, sino ir hacia una nueva en donde exista jerarquización de la salud pública, incorporación de los comités de bioética, como cualquier otro servicio hospitalario, y de los servicios de atención y cuidados paliativos.