Buscan a una adolescente que se encuentra desaparecida

Una familia de Hernández está preocupada por la desaparición de Morena Gastañaga, de 14 años, quien fue vista este martes por última vez cerca de las 15, en su casa ubicada en 511 y 137. Sus personas más cercanas esán muy preocupadas y están difundiendo en redes sociales y en las calles del barrio.

Además destacaron que no tuvieron más contacto con ella. "No sabemos nada y estamos muy preocupados. Desde las 15 que no sabemos mas nada de ella y estamos publicando en las redes, para ver si alguien sabe algo", le señalaron a este medio. Por lo pronto, cualquier dato se pueden comunicar al 2216478378.