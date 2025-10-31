Café Cuervo, el nuevo café platense elegido entre las 100 mejores cafeterías de Latinoamérica

El recientemente inaugurado Café Cuervo La Plata ya se ganó un lugar destacado en la escena cafetera regional: fue elegido entre las 100 mejores cafeterías de Latinoamérica, un reconocimiento que celebra su compromiso con la calidad, la experiencia sensorial y el amor por el café de especialidad.

Ubicado en calle 58 #767, entre 10 y 11, frente al emblemático Teatro Ópera, el espacio combina la identidad platense con la esencia que caracteriza a la cadena Cuervo Café, que ya cuenta con cinco locales en Buenos Aires. Su llegada a la ciudad refuerza la apuesta por una propuesta cuidada, cálida y con un fuerte vínculo con la música y la cultura local.

Detrás del proyecto hay un equipo apasionado que cuida cada detalle: desde la selección de granos hasta la ambientación sonora, buscando que cada visita sea una experiencia única.

La carta incluye una amplia variedad de cafés de especialidad —espresso, americano, latte, cappuccino, flat white, mocaccino, iced latte o cold brew—, todos elaborados con granos seleccionados y tostados con precisión. La propuesta se completa con pastelería artesanal: cookies, rolls de canela, medialunas y tortas caseras que acompañan a la perfección cada taza.

Además, los amantes del buen café pueden llevar la experiencia a casa con sus distintas variedades en grano o molido:

Aponte, dulce y balanceado.

Cumbia, intenso y vibrante.

Trailblazer, con matices frutales y un perfil moderno.

Samba, suave y aromático.

Este reconocimiento internacional confirma lo que muchos ya descubrieron en La Plata: Café Cuervo es mucho más que una cafetería. Es un punto de encuentro donde el aroma del café y el pulso de la ciudad se mezclan naturalmente.

Horario: Lunes a viernes: 8:00 a 20:00 hs Sábados y domingos: 10:00 a 20:00 hs

Dirección: Calle 58 #767, entre 10 y 11 — La Plata

Instagram: @cuervocafe