Cannabis medicinal legal: alegría y alivio de las familias tras el decreto presidencial

Desde hace años, los usos terapéuticos del cannabis comenzaron a ser cada vez más populares en las familias donde algún miembro atraviesa una enfermedad o condición que le genera un malestar en su calidad de vida. Desde este jueves, luego de la firma de un decreto presidencial, se aprobó el cultivo personal y en red de la planta, como así también la venta de aceite de cannabis en las farmacias.

Diario Hoy dialogó con Candela Grossi, presidenta de la asociación civil Cultivo en Familia La Plata, quien trabaja desde hace varios años en la temática y además colabora dentro de la cátedra libre Cannabis y Salud de la Universidad Nacional de La Plata.

“Cuando salió publicado nos colmó el corazón, nos llenó de alegría, llegaron mensajes de todos lados celebrando. Estoy feliz. Ahora queda todo en manos del Programa nacional de Cannabis (Reprocann). Ellos dirán las condiciones para ingresar, pero sabemos que es mucho más amigable y amplía los requisitos para entrar”, manifestó Grossi.

La joven es madre de una niña que fue diagnosticada con autismo y que recibió el tratamiento terapéutico con cannabis para mejorar su calidad de vida. “Es importante marcar que el cannabis no es solo para enfermedades, mi hija no está enferma, ella tiene un diagnóstico de autismo y en plena pandemia recibió el alta de su psicóloga, eso dice lo que viene haciendo el cannabis junto a las terapias”, explicó.

En ese sentido, hasta el momento regía una prohibición de elaborar derivados de la planta ya que estaba limitado por la ley. Ahora, con el decreto que firmó Alberto Fernández, además de las y los cultivadores se incluye a investigadores que trabajan con ella.

“Hay que saber que no hay una variedad de cannabis para cada enfermedad o patología, hay una planta que nos ayuda a paliar los diferentes síntomas y mejorar la calidad de vida. Por ese lado, estamos muy conformes”, detalló Candela.

Por ello a pesar de la prohibición, muchas familias apostaron al cultivo para aliviar el dolor de sus hijos. Además, también mucha gente mayor se decidió a usar las cremas o aceites para aliviar sus diversos dolores físicos.

“Recibo mensajes constantes de gente que dice que se le pasaron los dolores, la gente con migraña que dice que puede sobrellevar el dolor, también hubo gente que me dijo que el familiar falleció pero tranquilo, eso también es importante, garantizar la calidad de muerte para las personas que padecen alguna enfermedad”, recordó la joven.

Aceites en el mostrador

Con esta nueva reglamentación, se habilita la venta en farmacias de aceites y otros derivados del cannabis como cremas o tinturas, hecho que hasta ahora no era posible. Las personas debían recurrir a las redes de cultivadores, y así podían caer en la compra de productos cuya calidad no estuviera asegurada.

“Que se pueda vender el aceite en farmacias también es un gran paso para quienes no cultivan en sus casas. Hay gente que no quiere o no sabe cómo hacerlo y prefiere ir a una farmacia a comprarlo. Es muy bueno también que desde el Colegio de Farmacéuticos están trabajando para tener un protocolo de extracción, saber qué tipo de derivado darle a la gente. Es maravilloso”, aseguró Candela.