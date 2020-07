"Chiche" Gelblung, recuperado: "No me acuerdo de nada"

El periodista y conductor Chiche Gelblung aseguró hoy no acordarse de nada respecto a los momentos previos a la internación e informó que se trató de un estado de confusión producto de una infección, y no de una neumonía, como se informó al comienzo.

Según declaraciones a Radio La Red, Gelblung explicó que todo se debió a un “episodio confusional, producto, aparentemente, de una infección de un pie”.

“Se pensó que podía ser una neumonía, que no fue. En realidad tenía un pequeño foco en el pulmón y bueno, a las 48 horas, con el antibiótico, se fue”, agregó.

Sobre la mañana de la internación, el periodista señaló: "No me acuerdo de nada. Ni me acuerdo que me haya despertado. Me dijo mi mujer (Cristina Seoane) que me desperté medio diciendo boludeces, y bueno, ahí me internaron”.

En un principio, el portal InfoVeloz, donde Gelblung es director periodístico, informó que la internación se debió a un cuadro de sepsis y neumonía.

El conductor, de 76 años, conducía las mañanas de radio Colonia AM 550; pasado el mediodía, de lunes a viernes, podía vérselo en "Chiche 2020", en la señal de cable Crónica HD; y por las noches, en la mesa televisada de "Polémica en el bar" en América TV.