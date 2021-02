Conciencia, una herramienta clave para lograr la inmunidad de rebaño

Si bien el programa de vacunación contra el coronavirus en el país viene con ciertas demoras, la inoculación debería comenzar a masificarse a partir del próximo mes. Con la necesidad de acelerar el proceso, las autoridades continúan trabajando en un proceso de logística que, entre otras cosas, incluye el traslado de las dosis en las condiciones aptas para su conservación.

Teniendo en cuenta la complejidad que implica vacunar a millones de personas y la importancia de alcanzar la inmunidad de rebaño lo más pronto posible, cabe destacar también el rol que juega la población a la hora de concretar este objetivo.

En este sentido, el doctor Guillermo Docena aseguró que “necesitamos que el 80% de la población esté vacunada para tener inmunidad de rebaño. De lo contrario, no sirve, porque el virus va a seguir circulando”.

En diálogo con diario Hoy, el experto en Inmunología destacó que “no vacunarse es una falta de solidaridad”.

“A la gente joven le da lo mismo. Yo creo que el criterio de estas personas es ‘yo me infecto y a mi no me pasa nada’, pero el problema de esto es que llegue a personas de riesgo, porque ahí tenés los muertos. Hay lugares que ya tienen saturados los hospitales”, agregó.

Frente a la necesidad de concientizar a la población, desde la Universidad Estatal de Ohio, enumeraron una serie de casos en los que el miedo fue útil para ponerle fin a diversas instancias sanitarias.

Desde fines del siglo XIX hasta principios de la década de 1920, las campañas de salud buscaban despertar cierto temor para poder controlar el comportamiento de la población.

Con el fin de cambiar algunos hábitos dañinos como el consumo de alcohol y tabaco, las autoridades sanitarias recurrieron a diversas tácticas para cortar el atractivo de las industrias más nocivas para el cuerpo humano.

En un principio, se utilizaron imágenes de pulmones enfermos, arterias obstruidas y corazones defectuosos, las cuales repercutieron de manera negativa en el consumo de cigarrillos.

Más tarde, en una época en la que la obesidad pasó a ser parte de la agenda sanitaria, las campañas de miedo volvieron a mostrar su eficacia.

El problema en esta pandemia, es que muchos le temen a las propias vacunas. Según Tara Smith, profesora de Epidemiología de la Universidad Estatal Kent, explicó: “La gente no ve el sarampión, no ve muertes por varicela o poliomielitis, entonces no entiende lo serias que eran estas enfermedades. Si no las ven, no les temen. Y como existe tanta información errónea sobre las vacunas, las vacunas se convierten en aquello a lo que se tiene miedo, más que las enfermedades”.

En este sentido, Docena confía en que las vacunas contra el coronavirus “tienen que ser buenas”. “De hecho, ya se inmunizaron millones de personas y no hay efectos adversos importantes”, concluyó.