A solas con la platense ganadora del Mundial de Escritura Creativa

Con 18 años, Julieta Arena está escribiendo su propia historia. Exalumna del Colegio Nacional, y amante de la escritura, la joven platense representó a un equipo de Argentina en el Mundial de Escritura online, y fue una verdadera revolución por su talento con la prosa a tan corta edad.

Ayer, en un impasse de una de sus tantas actividades ligadas a la escritura, Arena recibió de manera exclusiva a diario Hoy y repasó sus inicios con las letras.

—¿Cómo descubriste esta virtud por la escritura?

—Empecé a escribir de chiquita. Escribía cuentos relacionados con la Bella Durmiente. El año pasado en pandemia me di cuenta que me gustaba bastante. Escribía por lo general en mi chat de WhtasApp conmigo misma las cosas que se me iban ocurriendo y ahí mismo las ampliaba un poco.

—¿Y después qué pasó?

—El año pasado hubo un taller literario por Zoom, me lo tomé más en serio, y participé por primera vez de este juego que es el Mundial de Escritura. Ahora estoy siguiendo la Licenciatura en Artes de la Escritura.

—¿De qué se trata este concurso?

—Es un juego que lo creó Santiago Llach, un escritor y tallerista de Argentina. Consiste en escribir 3.000 caracteres por día durante dos semanas. Pero los fines de semana no se escribe. Tienen consignas, se juega por equipos y yo representé al mío que se llama “Astrazenecas karatecas”.

—¿Y por qué ese nombre?

—Se le ocurrió a un compañero de equipo (Martín), porque junto a Tomás (otro compañero) están vacunados con esa vacuna. Y lo de karateca es porque le había pegado mal la vacuna, en forma de chiste.

—¿Cómo fue el concurso?

—Mi equipo era mixto entonces pasaban dos textos a cuartos de final que era de adolescentes. En grupo lo corregimos. A mis compañeros se los digo siempre que el premio es de todos. Después me llegó un mail que había pasado a semifinales el texto, que pasaron en adolescentes 18 textos y eso fue como muchísimo porque fue el cuarto mundial en el que participé y nunca había llegado tan lejos. Este fue el quinto mundial y yo participé en cuatro de los cinco.

—¿Sobre qué escribiste y qué género utilizaste?

—El texto se llama “Abismo”. La consigna era escribir sobre una casa embrujada, pero con fantasía soy un queso. Entonces mi papá me contó la historia de mi padrino que se llama Palomo; él tiene una casa de campo de hace muchos años atrás. Él no se puede quedar a dormir ahí de noche porque escucha ruidos. Y me basé en eso. Hice una historia en segunda persona de alguien leyendo esa historia.

—¿Qué les dirías a los chicos que recién están comenzando a escribir?

—Les diría que escriban lo primero que se les venga a la mente, cualquier mínima cosa puede salir algo. En la “facu” la profesora nos leyó una frase de una escritora que dice: “No importa el hecho en sí, importa el hecho en mí”, me pareció hermoso, lo anoté en una pizarra y cada vez que me acuerdo de algo pienso en eso.

—¿Autor preferido?

—De chica leía mucho Caídos del mapa, de María Inés Falconi.