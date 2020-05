Denuncian poda de árboles en Tolosa

Vecinos de Tolosa se pusieron en alerta cuando notaron la presencia de trabajadores de la empresa El gran mono, que llegaron hasta avenida Antártida y 523 donde talaron los grandes árboles de la zona, que corre riesgo por ser inundable.

“Ya vinieron dos veces, lo hacen muy rápido y se van; no es que vienen a podar, los talan directamente. Di aviso a la Municipalidad pero me dicen que no pueden hacer nada. Estoy segura de que van a volver”, dijo a diario Hoy, Patricia, una vecina del barrio.