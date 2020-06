Desalojos y mudanzas prohibidos por decreto, pero al tope de las denuncias en la Defensoría

En lo que va de la cuarentena, muchos inquilinos bonaerenses debieron en­frentarse a dos constantes: los intentos de desalojo y la imposibilidad de realizar mudanzas. Si bien el Decreto 320/2020 ordenó frenar los desalojos, prorrogar los contratos y congelar los precios de los alquileres, el informe elaborado en base a las denuncias de los ciudadanos por la Defensoría del Pueblo bonaerense demuestra su incumplimiento.

El documento detalló que muchos dueños “pretendieron desalojar a los inquilinos por falta de pago recurriendo a la violencia o medios extorsivos”, situaciones que expusieron “la falta de un mayor control policial, con mayor preparación en la materia y que actúe rápidamente ante el conflicto”. Sobre las mudanzas, varios inquilinos denunciaron inconvenientes para poder llevarlas a cabo, pero estos problemas quedaron solucionados en parte con la disposición del Gobierno que habilitó este servicio.

Desde Inquilinos Agrupados La Plata, Esteban Concia contó a diario Hoy: “Durante la cuarentena hemos detectado bastante incumplimiento de inmobiliarias que básicamente negaban el alcance del decreto. Les decían a los inquilinos que su contrato no era parte del mismo, cuando en realidad el Decreto Nacional alcanza a todos los contratos”.

Concia señaló que recibieron denuncias sobre “intentos de desalojo y mucha presión a través de mensajes de Whatsapp. Incluso hubo gente que se apersonó en los domicilios de los inquilinos exigiendo el pago cuando el decreto afirma que si no hay posibilidades de pagar el alquiler porque el inquilino no está percibiendo ingresos, el alquiler no se paga pero se acumula y podrá ser pagado en cuotas desde octubre”.

En consonancia con esto, el presidente de la Asociación Platense de Inquilinos, Germán Schierff, explicó a este diario que la prórroga que establecía la ley fue también centro de disputa: “Muchos inquilinos recibieron amenazas del estilo: si vos prórrogas tu contrato, en octubre no te renuevo. De esta manera buscaban una renovación de contratos para ajustar los precios”.

Además, indicó que una gran cantidad de denuncias recogidas por el organismo pasaba porque las inmobiliarias “se negaban a entregar un CBU o a garantizar la transferencia electrónica del dinero. Y, cuando accedían, algunas ponían recargos que iban del 1% al 5% de recargo en el alquiler”.

La comunicación del decreto

“Insistimos mucho en la comunicación del decreto porque en la Argentina el mercado inmobiliario está acostumbrado a hacer lo que quiere”, indicó Esteban Concia, y completó: “Pusimos a disposición un dispositivo de información sobre los alcances del Decreto 320/2020. Porque muchos sectores de la sociedad no lo alcanzan a comprender, más que nada por la falta de costumbre de ver reglamentos a favor de los inquilinos”.

Germán Schierff, por su parte, expresó: “Recibimos muchas denuncias de intentos de las inmobiliarias de querer renovar contratos. Con la nueva ley, venimos viendo una campaña de las inmobiliarias diciendo que con el nuevo índice no conviene, que va a ser más caro: están gestionando para que el inquilino firme contratos a valores establecidos por el mercado”. En La Plata, según estimaciones de Inquilinos Agrupados, un 25% de los platenses alquila, serían aproximadamente unas 80.000 personas.