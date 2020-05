Desde casa: hoy se brinda por la Jornada Nacional de la Cerveza

Hoy Argentina celebra el Día Nacional de la Cerveza y los productores lo festejarán virtualmente. En La Plata se estima que hay cerca de 200 productores artesanales. diario Hoy entrevistó al dueño y responsable de la producción de Astor Birra, Luca Fernández Chinigo.

—¿A qué temperatura es ideal consumir la cerveza?

—Dependerá de cada estilo de cerveza. Hay algunas que se asemejan a un vino en su temperatura de servicio y otras que se toman más frías. Es un lindo ejercicio empezar con la cerveza fresca, dejarla reposar para ir buscando el punto en el que mejor se aprecia y más se disfruta.

—¿Cuál fue la bebida más curiosa que fabricaron?

—Tratamos de que todos los estilos que producimos tengan su propia originalidad. Pero si tengo que elegir una, me quedo con la Heffe Weiss, con maracuyá y coco.

—¿Cuánto tiempo transcurre entre la fabricación y el consumo?

—Según los tipos de cerveza y métodos de producción. Con algunas cepas noruegas, en una semana, se podría llegar al mercado con una birra bien trabajada. Sin embargo, hay algunas que tardan años. Nosotros, en promedio, demoramos un mes en la producción de los estilos habituales.

—¿La pandemia afectó el negocio?

—Notoriamente. El mercado de la cerveza artesanal en Argentina se movía exclusivamente en el canal on premise, es decir, por medio del consumo en bares. Con el cierre de estos lugares, el mercado se contrajo en un 90 por ciento. El desarrollo de un canal de venta off premise, que sería botellas y latas, lleva mucho tiempo para su desarrollo, y aún, en los mejores casos, no alcanzaría al 20 por ciento del mercado de

barriles.