Despedida a una gran narradora española

La poeta nicaragüense despidió a su íntima amiga, Almudena Grandes, autora de de novelas como Las edades de Lulú, Malena es un nombre de tango, El corazón helado, Las tres bodas de Manolita y La madre de Frankenstein, entre otras.

A propósito de su fallecimiento, escribió en de sus redes sociales: “España ha perdido un país llamado Almudena. Es difícil procesar esa desaparición prematura porque a los 61 años, Almudena era el mascarón de proa de un barco que surcaba las letras españolas dejando un surco de agua y recuerdos cruciales. Además, era tan fuerte, tan árbol, tan sencilla y cercana, tan amiga de sus amigos, tan amor de Luis, tan risa de Chus, de Benjamín, de Daniel Rodríguez Moya. Dos o tres veces la tuvimos en Nicaragua y los pasó contenta conociendo el país. Yo no creí que se iría tan pronto aunque las noticias de su salud eran malas, no sé por qué no podía imaginar que la muerte fuera tan impaciente. Es un día muy triste hoy. Leo las palabras que se escriben sobre ella, todo el amor que está ocupando las redes para despedirla, sigo leyendo porque me parece mentira, porque quisiera que fuera mentira”.