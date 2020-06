Detonaciones, fuego y estruendo en el cielo del barrio Mosconi

Por trabajos que se realizaron en una parte de la refinería de YPF se provocaron fuertes detonaciones y una llamarada por demás importante durante la madrugada del lunes. Estas captaron la atención y generaron preocupación entre los vecinos del barrio Mosconi de Ensenada, quienes no dudaron en hacer pública esta situación.

Darío, un joven de 20 años que vive sobre la calle Roldán de la vecina ciudad, confesó al ser entrevistado por diario Hoy que no es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones en el lugar.

“Estaba acostado, me despertó el ruido y no pude volver a dormir. Lo escuché cerca de las 6 de la mañana, pero antes ya había algunos ruidos en la calle que no eran tan fuertes”, expresó el joven a unos metros de uno de los ingresos a la refinería.

Las detonaciones se dieron en la enorme chimenea que está próxima al ingreso de la puerta cuatro de YPF y cuya llamarada iluminó por varios minutos el cielo del barrio y de esa región.

Además, la inmensa llama llegó a verse desde el centro de La Plata, en especial sobre calle 47, desde donde puede verse esta chimenea de la refinería en Ensenada.

Desde la empresa reconocen que una vez al mes se puede incrementar el proceso de trabajo del petróleo para hacer combustibles y aceites, y que generalmente se hace de madrugada para evitar llamar la atención de la población.

Esta vez, sin embargo, el proceso no sucedió de manera discreta, ya que el trabajo realizado en la planta provocó detonaciones que despertaron a los vecinos del lugar entre las 4 y las 6 de la mañana.

Otros vecinos consultados al respecto expresaron que es normal que haya una fuerte llamarada en esa chimenea, al menos una o dos veces al mes. Y en cuanto a las detonaciones, coincidieron en que no suelen darse con la magnitud de las que se escucharon en las primeras horas del primer día del mes de junio.

Esto sucedió a pocos días de una protesta por parte de un grupo de vecinos que se había expresado en contra de otra empresa que también funciona en el lugar, pero que nada tiene que ver con YPF.