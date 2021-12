Dramático pedido de fin de año frente a IOMA

Este miércoles, Guillermo, el abuelo de Noah, quien se encadenó y reclama a IOMA una silla de ruedas ortopédica, habló con la RED 92 y Diario Hoy, se emocionó y apeló a la sensibilidad de la obra social.

“En 2020 me dieron esta solución que es esta silla, después de un año de haberle pedido, y compraron dos sillas equivocadas, a raíz de eso, me encadeno y me entregan esta silla de ruedas”, explicó.

“Al tardar tanto en entregársela, ahora tiene problemas en la cadera, un desplazamiento en la cadera –aclaró- y tiene escoliosis (lumbar) y cuando más tardamos, peor es la recuperación”, sostuvo.

“Entonces, venimos, hablamos, preguntamos, hicimos los papeles como corresponden y me niegan la silla de ruedas nueva”, se quejó el abuelo de Noah, en diálogo con este medio.

Respecto a su nieto concretamente, Guillermo comentó que “ha madurado y está haciendo natación, lo llevamos a todos lados debidos y por haber, donde encontramos algo”.

Entre lágrimas, el abuelo afirmó que “no tiene papá” y que él se siente como su padre: “Yo voy a todos lados por él, muero por él”, concluyó emocionado el hombre oriundo de Berisso.