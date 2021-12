El abuelo platense que armó el árbol con tapitas se supera año tras año

Luis, abuelo platense de 88 años que vive en la zona de Parque Castelli, no deja de sorprender año tras año con su majestuoso árbol de Navidad. Lo realizó a mano con más de 10.000 tapitas de plástico, colocándolo en el frente de su casa.

El vecino recibió a diario Hoy en su vivienda y relató como fue que comenzó con esta práctica, que ya lleva ocho años y se volvió una tradición en el barrio, sin dejar de sorprender a grandes y chicos que pasan por la vereda y se quedan mirando tras las rejas.

“Yo juntaba tapitas para regalar y también armo las ecobotellas porque no nos gusta tirar nada. Se me ocurrió empezar a hacer el arbolito con las cosas que tenía a mano, la tanza, las maderas y las tapitas. No sé por qué se me vino a la mente la Navidad, porque muy religioso no soy”, recordó Luis.

Para llegar a juntar tantas tapitas recibió la ayuda de vecinos de todo el barrio, además de sus dos hijas y cuatro nietos que colaboraron con todo lo que necesitaba.

“No sé cuánto tiempo le dedico porque las voy armando cuando me pongo a tomar mates o a cocinar. Prendo el fuego y caliento un alambre, así voy haciendo todos los agujeritos y sumando tapitas”, marcó Luis.

Pero no solo las tapitas fueron recicladas, sino que toda la fachada de la casa está decorada con guirnaldas compuestas por cientos de cucharitas de helado de todos los tamaños y colores.

“En mi familia nunca se desperdició nada, todo se guardaba. Yo veo otros que se deshacen muy rápido de las cosas, pero yo no, guardamos todo”, remarcó junto a su árbol naranja, verde, azul, amarillo, rosa, rojo, blanco y celeste, entre otros tantos colores.

A lo largo de su vida Luis hizo de todo: pasó por la colimba, por el Banco Provincia, por trabajo de campo, por una fábrica de cubiertas en Llavallol y todo tipo de changas. Según señaló, eso le fue dando las mejores experiencias de su vida.

“La familia está muy contenta, mis nietos están muy entusiasmados, me ayudan siempre cuando vienen. Todos están contentos”, aseguró el hombre, hincha de Huracán pero fanático de la natación y el ciclismo.

Cada año incorpora nuevas ideas: esta vez fueron las luces y la enorme estrella que ubicó en la punta del árbol. Los chicos del barrio pasan y miran asombrados todo el frente de colores, que no está así solo en Navidad, sino que también hay macetas de colores, figuras de animales y un gran jazmín que llena de aroma la cuadra. “Viene el nene de al lado, que es el preferido del barrio porque es el más chiquito, y mira, juega”, relató Luis.

El vecino recordó que el primer árbol midió 1.20 metros y para el año siguiente ya lo llevó hasta los cuatro metros de alto. En las fiestas siguientes ya fue de 8, pero era demasiado alto, por lo que decidieron dar marcha atrás para que no genere problemas.

“El árbol se arma en una hora porque queda de un año al otro guardado por partes, y le hemos agregado un metro más arriba, además de la estrella”, explicó contento al lado de su obra.