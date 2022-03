En el Barrio Obrero de Berisso falta mantenimiento en los pasillos

Luego de muchísimos reclamos sin obtener respuesta alguna, los vecinos del Barrio Obrero de Berisso dieron a conocer públicamente el estado de los pasillos, y por ende su falta de mantenimiento. Las manzanas afectadas son la 2, 3 y 4.

“Llamamos al vivero, a la Delegación Zona II, al Corralón, y nada”, comentó un vecino, diciendo que semanas atrás se cortó la pierna con un tronco para dar cuenta de la gravedad y, por ende, necesidad de hacer algo al respecto. Según ellos, lo que informan de las distintas dependencias municipales es que “no cuentan con personal ni vehículo para hacer el trabajo”.

Rúben, un vecino que se comunicó con nosotros, dice que “no se puede caminar, sinceramente no se puede caminar. Y de noche es peor, porque además de que no se ve nada por las ramas en esa parte, la vereda toda rajada hace que te puedas caer en cualquier momento. Ni te digo como es cuando llueve, no sabés por donde pasar”, cerró el vecino.

Entonces, “más allá de la negativa de estos sectores y de ciertos vecinos que no quieren cortar las plantas, que son los menos, insistimos en que se intervenga en estos lugares que en el cotidiano son transitados por abuelos, por chicos que van a la escuela y por trabajadores a pie”, dijo otro frentista anónimo.