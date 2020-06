En julio volverán los vuelos de cabotaje en la Argentina

Si no fuera por el transporte aéreo de pasajeros, se sabe, la pandemia por coronavirus no tendría las dimensiones que actualmente tiene.

Más aún, si no fuera por el transporte aéreo, el coronavirus quizás no sería una pandemia, ya que el virus se diseminó por el planeta a través de las personas que se desplazaron de un punto a otro del globo. Sin ir más lejos, lo ocurrido en Formosa basta para ilustrar la situación: la provincia del noreste argentino no registraba casos de Covid-19 hasta mediados de esta semana, cuando se confirmó el primer contagiado. ¿Qué pasó? Se trató de una médica de 36 años oriunda de la Provincia de Buenos Aires que fue contratada para trabajar como personal sanitario de “refuerzo” en el interior provincial.

En este contexto, desde el Ministerio de Transporte de la Nación confirmaron que volverán a operar los vuelos de cabotaje a partir de la segunda quincena de julio, con servicios entre provincias y también desde y hacia Buenos Aires.

En una primera etapa todas las operaciones estarán concentradas en el Aeropuerto Internacional Ezeiza, debido a que el Aeroparque Jorge Newbery estará cerrado por obras y El Palomar mantiene su situación de indefinición.

La frecuencia de los vuelos será de entre 32 y 38 semanales, número que están por debajo de la normalidad prepandemia. Además, según afirmaron desde la cartera de Transporte, están trabajando junto al Ministerio de Salud y a Aerolíneas Argentinas en un cronograma de vuelos.

“El problema no es el viaje en sí, si no desde dónde a dónde se viaja y las condiciones existentes en ese lugar”, puntualizaron desde el Ministerio, y agregaron: “Por eso seremos muy cuidadosos en esta reapertura con los destinos para evitar que después tengamos que dar marcha atrás”.

La apertura que será “para todas las compañías” tendrá un protocolo de seguridad estricto. “Aerolíneas Argentinas ya ha avanzado mucho, ya que lo está poniendo en práctica con sus vuelos especiales y que brinda seguridad al pasajero” sostuvieron las autoridades.

Dentro de este protocolo está contemplado que los aviones se ocupen hasta en un 70% de su capacidad, para lo cual están trabajando con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), para su implementación.

“De cualquier manera no consideramos que, en esta primera etapa de la reapertura, los viajeros alcancen ese porcentaje, ya que la gente tendrá que recuperar la confianza en volar y para eso debemos seguir trabajando con las aerolíneas, con los prestatarios de los aeropuertos para asegurar que no haya propagación del virus”, advirtieron.