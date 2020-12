En protesta por un pozo, sacó un inodoro a la calle y simuló hacer caca

Se cansó y es entendible. Por un enorme pozo que se encuentra en 4 y 609, que es un peligro para los vecinos, un anciano decidió realizar una protesta llamativa: ubicó un inodoro en el bache y se sentó a leer el diario en él, como si estuviera haciendo caca. El objetivo fue llamar la atenciín, ya que nadie soluciona el problema.

En diálogo con diario Hoy, una vecina valoró el gesto del hombre y destacó: "Hoy casi se mata un hombre en moto. Hace más de un año que está el pozo y nadie lo viene a arreglar. Ya no sabemos que más hacer y hasta que no ocurra una desgracia, no van a venir".