Entre la celebración y la bronca por la falta de reconocimiento

Gisela es fonoaudióloga y atiende en Tolosa. Se recibió en 2012 y desde que comenzó a ejercer su profesión nunca le tocó atravesar una situación como la actual.

Debido a las medidas de aislamiento, los niños no pueden tomar las sesiones para mejorar las diferentes patologías y las obras sociales no les permiten a sus afiliados contar con la terapia de manera virtual.

“Antes de ser fonoaudióloga fui maestra estudiando en el instituto. La fonoaudiología no solo es lenguaje y comunicación”, explicó.

“Me recibí de maestra y al otro año me dediqué a la fonoaudiología sin saber lo que abarcaba. Ya era mamá de dos nenes”, siguió Gisela. Con la pandemia, por ejemplo, los niños que necesitan esta terapia se encuentran sin la posibilidad de seguir el tratamiento.

“Son todos palos en la rueda que nos ponen las obras sociales para poder facturar. Imagínate que es la única entrada que tengo. Hago consultorio. Entonces si yo no facturo, no cobro”, comentó la fonoaudióloga quien se tiene que hacer cargo del monotributo y pagar la matrícula.