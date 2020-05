El hombre de 62 años que había contraído coronavirus y permanecía internado, desde el miércoles de la semana pasada, falleció. El caso que había generado alarma en la localidad del oeste de La Plata, lejos de terminar con este deceso, es una herida que aún sigue abierta.

El yerno de Don Nico, como se lo conocía al comerciante, en diálogo exclusivo con diario Hoy expresó su malestar por las versiones del caso que circularon los últimos días. Según constató, su suegro tenía dos locales a su nombre, y no cinco como se afirmó. Por otra parte, negó rotundamente que el hombre fallecido tuviera comercios en Abasto, desmintiendo así otras versiones que se difundieron.

“Me pareció una payasada cómo se manejaron. No quise decir nada por respeto, pero ya está. Mi suegro partió de este mundo” dijo.

Consultado sobre el supuesto festejo organizado por el hombre fallecido aseguró: “Me molesta que se diga que mi suegro organizó el cumpleaños de mi suegra, que justamente fue el miércoles que quedó internado. ¿En qué momento tuvo tiempo para festejarle el cumpleaños a mi suegra si estaba internando? A él le gustaba el trabajo, no las fiestas. Somos cristianos evangélicos, no nos gustan las fiestas”.

En otro orden de cosas, el yerno de Don Nico mostró su malestar por los lineamientos que siguieron las autoridades después de conocerse la noticia de que su suegro tenía coronavirus. “A mi suegra le dicen que hasta que no tenga síntomas no le van a hacer el hisopado. Es una locura que no le hagan el hisopado a los familiares. Es una tortura tener que estar esperando en casa 14 días a la expectativa: ¿lo tengo o no lo tengo?”.

Hasta el momento, aseguró que su suegra no presentó síntomas: “Está bien, más allá de estar perdida” dijo.

Por haber estado en contacto estrecho con un paciente con coronavirus, una semana atrás la mujer se había visto en la obligación de guardar aislamiento estricto. La misma suerte habían corrido las empleadas de los locales comerciales que administraba el hombre fallecido, y claro, su entorno familiar.

“Una de las empleadas, hasta donde sé, fue a hacerse el hisopado, pero no tenía síntomas, tenía miedo. Y está internada en aislación. Las demás empleadas no presentaron síntomas” contó.

“Yo estoy bien, físicamente estoy perfecto” contó. Y también reveló que está esperando el resultado de un estudio de diagnóstico que se hizo en la localidad de Escobar, donde reside: “Me lo hice hace cinco días, me llama la atención no tener el resultado”.