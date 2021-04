“Estamos viendo cuadros más severos y pacientes mucho más comprometidos clínicamente”

La segunda ola de coronavirus avanza sin freno en la región y la situación es cada vez más desesperante. Mientras la campaña de inmunización continua, los profesionales de la salud siguen firmes en la primera línea de batalla.

“Estamos viendo cuadros más severos, pacientes mucho más comprometidos clínicamente y grupos etarios muchos menores. Hoy tenemos pacientes menores de 50 años muy comprometidos cosa que durante la etapa pandémica de 2020 no vimos”, le dijo a diario Hoy Diego Bares, jefe de Servicio de Clínica Médica del hospital San Martín.

Consultado sobre los resultados de las medidas que tomó el Gobierno nacional hace casi dos semanas, el profesional expresó: “En términos globales, de lo que tiene que ver con la situación sanitaria en las instituciones públicas, la primera semana no hubo una diferencia significativa para abajo. Se mantuvo en alza o se estabilizó en alza. Estos últimos cinco, siete días ha habido una disminución de la cantidad de gente que accede a los hisopados y a la internación. Ha habido un descenso de un 20, 30 por ciento”.

En el nosocomio ubicado en Avenida 1 y 70 el índice de ocupación de camas críticas ronda el 90 por ciento. En ese porcentaje se incluye la Terapia Intensiva, las camas de emergencia y las nuevas salas que se abrieron para ventilar pacientes.

En relación al oxígeno, otro de los recursos de los que se ha hablado en las últimas horas ya que aumentó más de un 300 por ciento su demanda, el experto sostuvo: “Por ahora no tenemos problemas. Obviamente se está utilizando mucho más. Lo hemos conversado en el Comité de Crisis interno del hospital y no ven por ahora ningún tipo de circunstancia compleja. Esto es muy dinámico, por supuesto, pero por ahora no hay ningún problema con respecto a la provisión de oxígeno hospitalario”.

En cuanto al incremento de casos en los más jóvenes, Bares mencionó dos cuestiones importantes: “Una tiene que ver con la mayor circulación, la aparición de la variante de Manaos, lo cual está demostrado que tiene una mayor capacidad de transmisibilidad. Lo que no está fehacientemente demostrado, hay algunos países que lo demuestran y otros que no, es la agresividad. Pero creemos que probablemente tenga algo que ver con un poco más de virulencia, que tenga un poco más de impacto clínico en los pacientes”.

A su vez, la otra causa tiene que ver con la falta de control. “Los que menos se han cuidado en toda la pandemia, y mucho más se han relajado este último tiempo, han sido las poblaciones juveniles y adolescentes”, recalcó Bares, quien apuntó a las fiestas clandestinas como uno de los principales motivos de la propagación del virus.

Para finalizar, el especialista llamó a “tomar conciencia por parte de la población con respecto a respetar realmente las restricciones y las medidas de prevención” y así poder brindar “una colaboración significativa con todo el equipo de salud”.