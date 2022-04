Estudiantes del Albert Thomas cortaron la calle en un reclamo por mejores condiciones edilicias

Los jóvenes estudiantes del histórico colegio industrial Albert Thomas se cansaron de los reclamos sin respuestas y decidieron tomar la calle para hacerse escuchar. Según consignaron, hace años que plantean quejas por los problemas edilicios, pero no hay soluciones, sino que se hacen más graves.

“La manifestación fue organizada por el centro de estudiantes. Los motivos que los llevaron a tomar esta postura tienen que ver con cuestiones edilicias que se manifiestan hace tiempo; se han hecho numerosos reclamos: el año pasado hubieron reuniones con las autoridades a cargo de lo edilicio y no obtuvieron respuestas”, señaló a diario Hoy una docente de la institución. La mujer explicó que los chicos se quejan porque “es algo que viene hace años” y marcó que, por ejemplo, “hay bancos rotos que están siendo reparados por profesores de los talleres con plata de la cooperadora, pero hay gastos que la escuela no puede afrontar, y otros que no se pueden asumir por disposición del Ministerio, pero tampoco mandan el dinero”.

Entre las principales problemáticas los estudiantes destacaron que hay techos que se llueven, mobiliario en mal estado, el cierre del bufet, y dificultades en los baños donde no hay agua o se inundan.

Una de las jóvenes señaló que también hay contratiempos con la calefacción, algo que los preocupa para la época de invierno que se aproximan e incluso señalaron que hay un área con los vidrios rotos que se conoce como “Siberia” por el frío que se experimenta en ese lugar.

El problema con el bufet, muy necesario para los miles de chicos que estudian allí, es que no está habilitado porque funciona en un subsuelo, por lo que pidieron su reubicación para que pueda funcionar.

Los jóvenes estudiantes destacaron a los docentes que se acercaron a acompañarlos, dado que para ellos es muy importante el apoyo del personal de la escuela, que también sufre las mismas condiciones edilicias.

“Con frío no se puede estudiar”; “exigimos baños en condiciones”; “la deuda es con la educación”; “necesitamos un bufet”; y “por mejores condiciones de higiene” fueron algunas de las consignas que los adolescentes llevaron a la puerta del colegio durante la mañana de ayer.