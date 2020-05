Gambier: reclaman por falta de agua y caños rotos

Como venimos informando hace semanas, y como sucede en distintos puntos de la ciudad, las quejas de los vecinos contra la empresa ABSA van en aumento.

En esta oportunidad, vecinos de 134 entre 49 y 50 se comunicaron con este medio para reclamar por la falta del servicio hídrico, también por la falta de presión y por caños rotos en las veredas.

“Estamos prácticamente sin agua”, le dijo a diario Hoy Marcelo, uno de los hombres que vive en la cuadra y agregó: “Hace 25 años que vivo acá y hace 20 que no tengo agua. No estamos en verano y no hay consumo de piletas como a veces nos dicen”.

Marcelo recalca que la problemática sucede hace décadas. “La vecina de adelante abre una canilla y yo tengo que esperar para poder tener agua yo”, se quejó.

“Los vecinos reclamamos. Tenemos todos los números de los reclamos que ellos nos dan y como siempre no nos dan respuesta”, manifestó.

La preocupación se acrecienta aún más por la necesidad de mantener la higienización en estos tiempos de pandemia. Para poder luchar contra el coronavirus es primordial que cada individuo pueda contar con las medidas sanitarias disponibles.

Desde ABSA la respuesta, según los vecinos, es siempre la misma que suelen repetir en muchos de los casos. “Dicen que no hay problema, que ‘la semana que viene vamos’, es siempre lo mismo”, concluyó.