Grave acusación en la delegación municipal de Hernández

Una grave acusación contra un empleado de la Municipalidad por una violación, llevó a un escrache y una manifestación en la delegación del barrio Hernández de la ciudad.

“Mi sobrinita hace poco empezó a tener miedo, a tener pánico, 10 años tiene. De tanto guardar eso, lo largó y nos dijo que el papá abusó de ella, que le tocaba la cola todas las noches”, advirtieron ante la Red 92.

“Milagros, la mujer que está con él, ella sabía lo que él hacía porque también abusa de la hija de ella, que tiene una bebe de 5 meses. Se llama Juan Domingo Ahumada, trabaja acá en la Municipalidad”, agregó la entrevistada.

“Todos sabían que era un violador porque violó a dos hijas más y le pagó a la mujer para que no le haga más juicio. A nosotros no nos va a pagar porque nosotros no vamos a dejar esto así, es una nena de 10 años que llora todas las noches, está mal, llora, sueña, no quiere que nadie la toque”, explicó.

Por último, en cuanto al entorno laboral: “Van a llamar a (Julio) Garro y están esperándolo, no sé para qué porque Mingo Ahumada se fue a Chivilcoy”, concluyó la entrevistada.