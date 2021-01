Hartos de la inseguridad, vecinos cortaron la esquina de 520 y 133

Los vecinos de barrio El Triunfo volvieron a tomar cartas en el asunto respecto a la inseguridad, y hartos de la situación resolvieron cortar la Avenida 520 y calle 133. Dialogaron con la Red 92 y diario Hoy.

“A la señora de acá le robaron la moto, al papá de ella, también le hicieron una herida en la cabeza. Pasa a la noche, el día que le robaron a la señora, fue a las 10 u 11, y después a la madrugada y así todos los días”, detallaron.

“Le patearon la puerta, se metieron, le sacaron la moto, lo único que no se llevaron fue la llave. Estando ella adentro, creo que le metieron dos culatazos con el arma y se llevaron la moto, así de sencillo”, agregó el entrevistado.

“Entonces cortamos la calle y recién ahí, cayó la Policía, tomaron nota, no de todo, porque no estaba la mayoría. Yo apenas abrí la gomería, a los dos días me robaron la moto”, concluyó.