Innumerables reclamos y corte de tránsito por falta de agua en la región

Las facturas son cada vez más caras pero el servicio no es el óptimo ya que no se tienen directamente o si hay es intermitente o con baja presión. Por esta razón los usuarios decidieron reclamar con un corte en 60 y 150, en Los Hornos una de tantas zonas afectadas por este problema.

“En este momento anda un tanque cisterna, estamos llenando los tanques a baldes. Por eso decidimos cortar no queremos perjudicar a nadie con el humo pero necesitamos una solución”, comentó Miguel quien realizó la semana pasada la denuncia al Ente regulador pero continúan igual.

Otra de las zonas en Los Hornos en 142 entre 50 y 52, allí los vecinos ponen un tanque para juntar agua de lluvia ya que en esas cuadras no llega la empresa ABSA. Por eso optaron por utilizar lo que cae al llover sobre un tambor de plástico por lo menos para lo más básico.

“Supuestamente se rompió una bomba, desde el lunes de la semana pasada que no tenemos agua. La empresa reparte bidones pero menos en nuestro barrio. Hablé con alguien de un camión pero me dijo que me comunicara con una persona que se encarga de eso, sino es imposible que nos llegue a nosotros”, explicó Teodoro Vargas, uno de damnificados.

Mientras hay vecinos que no tienen, otros hace más tres meses que vienen pidiendo que arreglen la rotura de un caño donde se desperdician miles de litros en diagonal 78 entres 3 y 4.

“Hay una pérdida de agua de la toma de ABSA denunciada oportunamente y que se ignora y cada vez es más lo que pierde, con la falta que le hace a la ciudad y con el valor y tarifa que pagamos todos los vecinos”, detalló una de las frentistas.