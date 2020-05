Kinesiólogos piden volver a trabajar en La Plata

Los kinesiólogos forman parte del grupo de profesionales que aún no han podido retomar sus actividades en la ciudad de La Plata, porque dependen de que el gobernador Axel Kicillof los habilite a volver a abrir los consultorios y continuar con los tratamientos pendientes.

“En La Plata hemos solicitado que se nos permita regresar pero aún no tenemos la autorización. Se ha hablado de incluirnos en los listados pero la decisión depende del gobierno provincial y no tenemos novedades hasta el momento”, dijo a diario Hoy el presidente del Colegio de Kinesiólogos, Juan Orta.Lo cierto es que aún no se habilitó la vuelta al trabajo en un total de 40 municipios, todos ellos parte del Gran Buenos Aires, la zona más afectada en estos momentos por la pandemia por

coronavirus.

“Planteamos que hoy es fundamental abrir los consultorios para que nuestros pacientes retomen sus tratamientos,

aunque no se dejó de atender a personas con discapacidad ni las prácticas de urgencia”, manifestó el profesional.