La campaña para llevar útiles a los barrios se reinventa en pandemia

Proyecto Mochila es una iniciativa solidaria platense que desde hace cinco años convoca a vecinas y vecinos para que ningún chico de la ciudad se quede sin sus útiles para comenzar el año escolar.



Este año, en medio de la pandemia y la crisis económica que trajo aparejada, debieron reinventar algunos aspectos. Por lo tanto, en lugar de armar mochilas completas, llevarán cajas con útiles a los merenderos, para aprovechar lo que haya quedado sin uso durante 2020.



“Sabemos que este año no va a ser de la misma forma ni en la misma cantidad que en los años previos, porque en este contexto es muy caro armar una mochila entera. Vamos a entregar a los merenderos cajas de útiles, para que vayan completando con las familias lo que le falta a cada uno de los chicos”, manifestó a diario Hoy Cecilia, una de las coordinadoras.



El grupo está conformado de forma estable por 15 personas, a las que se van sumando voluntarios cada año, porque el trabajo en estos meses es arduo. El Proyecto Mochila llega a 36 merenderos, que están distribuidos entre los barrios de Altos de San Lorenzo, Gorina y Romero, como también en las ciudades de Berisso y Ensenada. Incluso colaboraron con las comunidades qom, que tienen muy poca asistencia.



“Nosotros creemos que todo padre o madre debería poder comprar la mochila a sus hijos, pero muchos no pueden; a nosotros la palabra caridad no nos gusta, apostamos a la solidaridad. Lo que hacemos es contactarnos con las referentes de los merenderos, nos pasan un listado y luego llaman a los padres para que se las den a los chicos. Los pibes están felices cada vez que las reciben, nos escriben muchos padres muy emocionados. Hubo escenas muy conmovedoras”, relató Cecilia.



En la previa de la entrega de los útiles, se reúnen en Tolosa, donde cuentan con un espacio al que se acerca la gente a colaborar para forrar cuadernos y catalogar las cosas, algo que no se va a poder hacer este año.



“Esta vez, a diferencia de otros años, vamos a tener la opción de las compras virtuales, algo que estamos coordinando con librerías de la ciudad para que la gente pueda comprar desde su casa y luego nosotros pasaríamos a retirar”, remarcó.



En tanto, los días 6 y 20 de febrero, el Proyecto Mochila estará junto a la agrupación La Plata Solidaria recibiendo donaciones de útiles escolares en la Plaza Moreno. Al respecto, marcaron que lo que más cuesta conseguir son repuestos de hojas y cuadernos de tapa dura, aunque todo lo que se pueda acercar sirve para alcanzar la sonrisa de los niños.