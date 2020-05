La embajada de Suecia le responde a Alberto

El presidente Alberto Fernández indicó a la población cómo continuaría la nueva fase de la cuarentena. En sus palabras, el mandatario involucró a Suecia, provocando una caída de dominó que llevó a la Embajada sueca a responderle mediante un comunicado.

“Si hubiéramos seguido el ejemplo de Suecia en la Argentina tendríamos 13.900 muertos“, dijo el presidente Alberto Fernández. Tigran Feiler, el corresponsal sueco de Sveriges Television, tomó las declaraciones y envió su nota opinando al respecto: “Suecia, usada como ejemplo de terror en Argentina”.

El artículo releva parte de la conferencia de Alberto Fernández. “Muchos pusieron algún ejemplo de países que no hicieron la cuarentena y dicen que muchos lograron resultados. Y me detengo en el caso sueco. Y lo he comparado con Noruega. Noruega hizo la cuarentena estricta. Suecia tiene tiene 14 veces más muertos que Noruega. Suecia tiene 3175 muertos por Covid y Noruega 218. En cantidad de infectados Suecia tiene 25 mil y noruega 8 mil”.

En su análisis, Feiler destacó que para Fernández, las medidas que tomó Suecia quedaron “como un ejemplo de algo negativo“. El corresponsal también escribió: “Detrás del debate se esconde una verdad sencilla pero difícil de digerir. Es fácil llamar a la cuarentena pero es muy difícil salir de ella”.

La aclaración del corresponsal sueco sobre la situación argentina

“Cuando el coronavirus pegó con todo en el sur de Europa y los muertos subieron, Argentina entró en alerta porque muchos argentinos tienen parientes en Italia y España. Para el país fue prioridad no pasar lo mismo con los hospitales, que no colapsaran como en Europa. Fernández actuó con firmeza y eso lo posicionó mejor. Se ganó al pueblo y forzó a la oposición a tener perfil bajo. Por lo menos al principio”.

“Pero la cuarentena se ha prolongado varias veces, y más y más gente se pregunta cuánto tiempo más va a durar todo esto. Quienes los presionan para abrir la economía ponen a Suecia como ejemplo de lo que se debería haber hecho. Pero el presidente no está preparado para levantar la cuarentena“.

“El futuro económico de la Argentina, con deuda sin resolver y muy poco crecimiento, ya era malo ante del coronavirus. Ahora está negro. Por eso le conviene al gobierno seguir gestionando pandemia. Para Fernández los altos números de muertos en Suecia, comparados con sus pares nórdicos, fue un argumento para acallar las criticas que tiene la cuarentena en la Argentina”.

El periodista también aclaró la diferencia entre las medidas argentinas y las suecas. “Por ejemplo, la Folkhalesomyndigheten, (el ministerio de salud), es gestionado por expertos que siguen adelante con su trabajo aún cuando cambian los Gobiernos”, aclaró Feiler.

Las aclaraciones de la embajada de Suecia



Este lunes, la Embajada sueca publicó un comunicado donde aclara la situación de su país ante la pandemia. Allí habla sobre las medidas de contención, el cierre de fronteras y el modo en que afecta la pandemia a la economía.

“El objetivo de las medidas de contención de Suecia del brote del coronavirus es el mismo que en otros países – salvar vidas y proteger la salud pública. Nos enfrentamos con los mismos desafíos y hacemos uso de instrumentos similares a otros países – fomentamos el distanciamiento social, protegemos a los grupos vulnerables y a los de riesgo, realizamos testeos y reforzamos nuestro sistema de salud. El objetivo es aplanar la curva de contagios y evitar que el sistema de salud se sobrecargue.

Las medidas consisten en una combinación de legislación y recomendaciones. El Gobierno de Suecia ha impuesto el cierre de fronteras, suspensión de clases en escuelas secundarias, prohibición de visitas a geriátricos y eventos de más de 50 personas. Instamos a que las personas que presentan síntomas de Covid-19 no vayan a trabajar, lo cual es posible a través de un seguro de salud extendido. Las medidas de Suecia difieren de otros países solamente en tres aspectos: nosotros no hemos impuesto un aislamiento social, preventivo y obligatorio, no hemos impuesto el cese de la actividad comercial a algunas empresas y no hemos cerrado jardines de infantes ni escuelas primarias.

La vida en Suecia no continúa como de costumbre. La economía sueca se vio fuertemente afectada por la pandemia y se espera un ascenso dramático del desempleo.

Una parte importante de las medidas de prevención de Suecia consiste en proporcionar a los ciudadanos información confiable que los ayude a asumir la responsabilidad de su propia salud. La base de esto es la confianza mutua entre las autoridades estatales y los ciudadanos que se ha ido construyendo a través del tiempo. A modo de ejemplo, la administración de las vacunas del calendario infantil sueco es opcional y ha alcanzado una cobertura de vacunación del 97% entre los niños de Suecia.

La decisión de mantener abiertos sectores de la sociedad está basada en consideraciones de salud pública en lugar de intereses económicos. Mantener las escuelas abiertas tiene, por ejemplo, efectos positivos en la salud infantil y permitir que las personas trabajen es positivo para la salud pública. Estas medidas también fortalecen la igualdad de género.

En esta situación, es difícil hacer comparaciones directas entre las medidas de contención que han adoptado diferentes países. Suecia tiene tasas de mortalidad por Covid-19 más altas que algunos otros países que han impuesto la cuarentena, y más bajas que otros que también han impuesto la cuarentena.

Esta es una nueva enfermedad y pasará tiempo antes de que sepamos qué modelos funcionan mejor. En Suecia estamos aprendiendo, por ejemplo, que hay una necesidad de proteger los geriátricos de manera más efectiva. Siempre estamos abiertos a dialogar con otros países para que podamos aprender unos de otros”, concluye el comunicado.