La Plata en fase 3 ¿qué se puede hacer?

Axel Kicillof realizó nuevos anuncios tras la extensión del DNU y destacó el regreso gradual de la presencialidad, a las escuelas, a partir del próximo miércoles en la provincia. Con este anuncio del gobernador, La Plata también cambiará de fase a partir del 16 de junio.

La ciudad pasará de fase 2 a fase 3, por lo que además de la presencialidad en las escuelas de forma gradual, habrá mayores reaperturas en la parte comercial. Además habrá mayor franja horaria para poder circular, ya que las restricciones nocturnas serán de 23 a 06.

Los comercios no esenciales podrán abrir hasta esa hora y además también podrán trabajar los fines de semana. En cuánto a los gastronómicos, se les permitirá tener presencialidad siempre y cuando las personas estén en mesas al aire libre, hasta las 23. Después podrán trabajar bajo la modalidad take away o delivery. En cuánto a las actividades deportivas, se podrá realizar en grupos de hasta 10 personas. Y los transportes públicos, seguirán siendo utilizados por trabajadores esenciales.