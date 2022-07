Lanzan campaña solidaria para donar sábanas al Hospital de Niños

En los últimos días se hizo viral una nueva campaña solidaria que busca donar sábanas al Hospital de Niños Sor María Ludovica. Yamila Molina, la madre que encabeza la campaña, contó que el establecimiento médico no cuenta por lo pronto con las sábanas necesarias, y ante esto decidió comenzar con este proceso en donde la gente pueda donar tela o dinero para que luego ella las haga.

Según le explicó a diario Hoy, decidió iniciarla debido a lo que vivió con su hija en el lugar. “Mi nena estuvo internada en el Hospital. Ella tiene 4 años y por ende las sábanas a veces se ensucian. Empezó con una y esa se ensució porque la pinchaban; las cambiaron y cuando las volvió a ensuciar no había más de una plaza y le pusieron tres sábanas de cuna. Le pregunté a la enfermera qué sucedía, si era que no había sábanas o si era que el lavadero no las entregaba y ella me dijo qué es lo que hay, que no había más. Hasta ahí entonces fue cuidalas porque no había más”, expresó Yamila, impulsora de la campaña y costurera.

“Los niños que asisten por diversas enfermedades no tienen sábanas en las camas y esto tiene que cambiar. Por eso estamos juntando tela o dinero en una cuenta para comprar la tela especial que ellos requieren. Yami tiene su página de costura y ella se ofreció a coser, solo por amor por devolver un poco de lo que el personal de hospital hace por Mile cuando lo necesita”, detalla el comunicado. “Yo hago cosas con la costura, hablé con mi marido y le dije que tenía pensado comprar tela para donarla en esa sala, que era de terapia intermedia. Lo hablé con una amiga también y salió la idea de hacer un Facebook para que la gente pueda donar. Ahí me hablaron personas de otras salas, de terapia intensiva y de neo que tampoco tenían sábanas”, remarcó la mamá, quién así pudo darse cuenta de las necesidades que tiene el Hospital en diversas salas.

A pesar de que la madre no pensaba que podía llegar a tanta gente la campaña, esta rápidamente se viralizó en las redes y hasta la fecha muchas fueron las personas que ya donaron y contribuyeron a la causa. “No pensé que iba a ser tan grande. Yo pensaba que si la gente me ayudara o no, lo iba a hacer igual. Por suerte muchos se prendieron. La realidad es que los nenes no están cómodos en esta situación, más cuando están varios días”, agregó.

Bajo este contexto, Yamila tiene pensado ir la semana próxima a comprar la tela para luego comenzar a coser y así poder concluir con esta campaña, donándole las sábanas al Hospital. “La idea es el lunes ir a comprar las telas. Hace unos días pudimos contactar con casas de Once que es más barato y ya averiguamos. Hasta ahora tenemos recaudo para más de 45 metros de tela, así que la idea es comprar toda la tela que alcance y después empezar a cortar, coser y eso. Hasta ahora son cuatro las salas en las que tenemos que ayudar”, añadió. Para aquellos que quieran contribuir, pueden comunicarse con Yamila al 221 3141724.