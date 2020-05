Lanzan medidas para aliviar a las agencias de turismo

En medio de la crisis económica que se agudizó a partir de la pandemia, desde el Gobierno nacional lanzaron medidas para aliviar el mal momento que atraviesan las agencias de turismo.

Estas forman parte de uno de los rubros más afectados por la pandemia. Ya que no solo se eliminó la posibilidad del turismo internacional sino también dentro de las fronteras del país y de la Provincia.

Dentro del paquete de medidas se incluye la habilitación de un local virtual para operar vía web; la extensión de los plazos de su cierre temporario sin perder su legajo y también incluir actividades conexas dentro del funcionamiento de las agencias. Todo, hasta el 31 de diciembre de 2020.

En el caso de los locales virtuales, las agencias deben declarar un domicilio legal y operar vía web preservando las condiciones establecidas para su correcta fiscalización.

Incertidumbre

“No me parecen mal las medidas, porque el turismo está muy parado. Los impuestos, alquileres y servicios de los locales siguen siendo cobrados. Creo que se tendrían que apoyar un poco más en eso, ya que las agencias no tienen ingreso de ningún tipo, y mucho peor aquellas que cuentan con empleados” señaló Milagros desde la empresa local Lattarico Turismo.

En tanto, desde el Gobierno ya se habían planteado medidas que apuntaban a la extensión de plazos de vencimiento y señalaron que podrán extenderse hasta que finalice el pe­ríodo de cuarentena.

“Se extendieron plazos y eliminaron los aranceles para los trámites y se habilitó la posibilidad de que hasta dos agentes de viajes puedan compartir sus estructuras funcionales en un local por un año” señalaron desde la Dirección de Agencias de Viajes.

Por otra parte, los responsables de las agencias y trabajadores del área de turismo en la ciudad no saben con exactitud cuándo volverán a generar ingresos con las actividades que ofrecen.

“Hasta fin de año o hasta que no esté la vacuna, no se va a poder trabajar. No se van a movilizar las agencias y hay que ver si para el verano que viene se puede vender algo. Hay agencias en La Plata que promocionan para septiembre pero no sé en qué se basan” manifestó Milagros.