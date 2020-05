Las canchas de fútbol 5 piden por el regreso a la actividad

En la Argentina se estima que funcionan cerca de 4.000 canchas de fútbol 5, una actividad que emplea a alrededor de 100.000 personas. Estos datos se desprenden del censo realizado por la Cámara de Complejos Argentinos de Fútbol 5, una entidad que pide ser escuchada.

Mauro Chávez, con más de 20 años en el sector y vocero de la entidad, en diálogo con diario Hoy contó que trabajaron en un protocolo para la reapertura de la actividad. Con el correr de las semanas, el documento llegó a varios gobiernos municipales que estudian su aplicación. Incluso, reveló, se lo acercaron a la vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario.

“Entiendo que es prudente estar cerrados 60 días, incluso 90. Pero más de tres meses es muy grave para nuestro rubro y para todos: no hay comercio que aguante”, sostuvo Chávez, quien tiene canchas de fútbol 5 en Ramos Mejía.

En la misma línea, señaló: “Con el correr de las semanas empezamos a ver que fue una cuarentena selectiva. Si hay 20 o 30 personas en un supermercado, ¿por qué no puede haber 10 personas en una cancha de 600 metros cuadrados?”.

Por otra parte, analizó la situación impositiva que pesa sobre los complejos. Puntualizó que hay impuestos que dependen de la cantidad de metros cuadrados de los comercios y los complejos deportivos suelen tener amplios terrenos.

Por otra parte, agregó: “Las facturas de luz empezaron a llegar con lecturas arbitrarias: no mandaron a nadie a medir, hicieron un promedio con el consumo del año pasado y llegaron cifras impagables”.

Los puntos centrales del protocolo son: espaciar los turnos; no abrir bufetes ni vestuarios; control de temperatura; colocar cabinas desinfectantes; que cada jugador lleve su propia botella de agua.

En la ciudad de La Plata hay cerca de 200 establecimientos, entre canchas de fútbol 5 y complejos deportivos. Una hora de juego costaba alrededor de $120 por persona. Sin embargo, era mucho más que un entretenimiento: “Era una hora a la semana en donde todos los problemas, grandes y chicos, quedaban afuera. Una hora en la que se compartía con amigos sensaciones sinceras”, sintetizó Gaspar, un aficionado de Los Hornos.

“Este deporte es salud”

Juan Ottino, quien se encarga de la actividad en el complejo de fútbol 5 Héroes, contó en diálogo con diario Hoy que la pandemia se instaló “luego de dos meses como enero y febrero en los que el trabajo es escaso, porque la mayoría está de vacaciones o prefiere jugar al fútbol en espacios abiertos”.

“¿Qué hacés con los alquileres? Porque no hay ingresos. Encima la factura de luz vino como la de un mes regular y yo no prendí ni un solo reflector”, indicó. Por otra parte, aseguró: “Hay muchos que ya decidieron no pagar el alquiler, listo. Pero no termina ahí: seguís sin tener para comer”.

Para Juan, no se trata de pensar en esta actividad como un negocio o un pasatiempo. “Ahora la gente está más tiempo en la casa, se vuelve sedentaria, mientras que practicar este deporte es salud, el fútbol es salud”, agregó.