Las Quintas, sin agua para lavarse las manos en plena pandemia

Vecinos del barrio Malvinas y también de Las Quintas vienen reclamando por el mal servicio de la empresa ABSA. Acudieron a esta desde mediados de abril para hacer notar el descontento por la falta de suministro que hay en el lugar.

Sobre la calle 145 bis, por ejemplo, Paula denunció que a 10 metros del ingreso de su casa hay una pérdida que no para de tirar agua hacia arriba. Esto provoca enormes charcos y acumulación de agua. Sin embargo, lo indignante es que adentro de los domicilios no sale el líquido con presión, lo que provoca que los vecinos no puedan bañarse.

Muchos de ellos, ante las bajas temperaturas, optan por medidas básicas de higiene, siendo esto un enorme riesgo en tiempos de pandemia, en donde se recomienda lavarse las manos en todo momento.