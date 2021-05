Le ganó un juicio a ABSA y ahora dice que no le dan agua por “venganza”

Una mujer de Los Hornos denunció que tiene severos problemas con la empresa ABSA, a tal punto de calificar la relación con la empresa como “algo personal”, ya que desde que le ganó un juicio por falta de abastecimiento, las cosas lejos de mejorar empeoraron.



Se trata de Norma Ortiz, quien le mostró a diario Hoy, en su casa de 67 entre 151 y 152, la escasez del suministro y los perjuicios que esto le está provocando en esta zona de la ciudad. “Yo le gané un juicio a ABSA. Y ahora la empresa, lejos de recompensarme como indicó la sentencia, quiere hacer un nuevo peritaje para ver por qué no sale el agua en mi domicilio. No tengo dudas que lo hacen a propósito porque tampoco me mandaron los bidones de agua como compensación como les ordenó la jueza”, explicó en contacto con este multimedio.



Además de lo ocurrido en Los Hornos, los problemas con el agua se agravaron en distintas zonas de La Plata. En barrio Aeropuerto, una vecina que sufre discapacidades mostró trece reclamos sin respuesta que le han hecho llegar a la empresa ABSA en calle 6 entre 96 y 97. “Dos de los reclamos llevan la numeración 3113574-13, y 3113587-3 y desde ABSA nos dicen que no entró ningún reclamo”, comentó una de las vecinas.