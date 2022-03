Llamado a la solidaridad: Keila necesita ayuda para conseguir un medicamento muy costoso

Ella es Keila Lugo, tiene 12 años, padece un retraso madurativo y la enfermedad de Von Wilebrand, una enfermedad que produce que la sangre no coagule adecuadamente por lo que Keila sufre de sangrados constantemente.

Desde hace cuatro meses, Keila sangra sin parar por lo que el pedido de ayuda es urgente y no puede esperar. Si bien existe un tratamiento, lamentablemente, la obra social no cubre los gastos del medicamento e Irene, madre de Keila, no puede afrontarlo sola.

Se trata de una ampolla "Wilate" Factor de Von Willebrand cuyo valor es de $203.455. El tratamiento debe realizarse en Capital Federal. Se necesita al menos una ampolla para tratar el sangrado y detenerlo. Además, Keila debe realizarse estudios que son igualmente caros.

Quien deseé puede comunicarse al 221 542-7869 con Irene Lugo o hacer una transferencia a:

Cuenta DNI:

Irene Lugo

CBU: 0140193203521051791732

Alias: Keila.lugo.cuentadni

Mercado Pago:

Alias: Keila.lugo.mp

Banco Provincia:

Nombre: Keila Lugo

CBU: 01401352003505952684359