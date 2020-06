Lo burlaron porque tenía coronavirus, se recuperó y quiere donar plasma para salvar vidas

La mirada distante y por momentos injustamente condenatoria de algunas personas todavía pesa sobre el domicilio de calle 521 entre 117 y 118. Allí vive Osvaldo Nievas junto a su pareja, justo al lado de su hermano Juan, dueño de la vivienda de la casa de 117 y 521.

A los dos los une una historia de vida: el trabajo en el mercado central y la solidaridad.

Hace casi un mes, un móvil del SAME se llevó a Osvaldo de su casa del barrio El Churrasco. Ese día todo fue convulsión: llovía, había sospechas de contagios masivos y el hombre volaba de fiebre.

“Me internaron un jueves y las primeras horas en el Gutiérrez fueron las más críticas. La noche del viernes posterior me dieron ataques de pánico. A la noche sentía que me dormía y me caía a un pozo oscuro. Después me levantaba exaltado”, explicó el vecino de 40 años.

Nievas estuvo internado en una habitación con dos camas. La segunda de ellas fue ocupada por su pareja, a quien terminó contagiando, pero resultó asintomática.

“Apenas llegué me inyectaron suero por los dos brazos porque estaba en un estado delicado”, recordó quien había pedido con insistencia que lo llevaran al hospital.“Después de la segunda noche me empecé a sentir mejor y tener a mi señora al lado me ayudó en la parte anímica”, reveló.La pareja experimentó una larga recuperación en el hospital hasta que fueron dados de alta.

En todo este tiempo, Osvaldo no tuvo forma de pagar el alquiler de su vivienda, correspondiente al mes de mayo y pese a que pidió 6.000 pesos a la persona que supervisa las tareas en su trabajo, fue su hermano Juan el que terminó acercando el dinero para evitar que desalojen a sus cuatro hijos mientras él estaba internado en el hospital.

Para Nievas, el mes de junio del 2020 fue uno de los peores momentos de su vida.“Mi hermano tuvo que poner la plata para el alquiler. Si no fuese por él me sacaban a los chicos a la calle. Eran 6.000 pesos, nada más. Yo cobraba 33.000 en el Mercado, pero por orden de Santiago Rodríguez me pagaron un poco más de 4.000 este mes. Ahora no estoy yendo a trabajar porque me tienen que dar el alta desde la ART”, comentó el hombre, quien tiene una relación como cooperativista.

“Lo que más me dolió es que cuando mandé un mensaje llorando del dolor a mis compañeros de trabajo para avisar que iba a estar internado, usaron el audio para hacer memes”, confesó el hombre.

“Yo quiero donar plasma y estoy dispuesto a ayudar a la gente para que se terminen los prejuicios y las sospechas. Ya no contagio más. Me lo aseguraron los médicos. Y si me tienen que sacar plasma acá estoy para donar”, completó Osvaldo, quien le ganó al coronavirus y está dispuesto a ayudar a la sociedad.