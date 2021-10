Martín Yeza, intendente de Pinamar, citado a indagatoria por irregularidades con la tarjeta Alimentar

El juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, citó a declaración indagatoria al intendente de la localidad bonaerense de Pinamar, Martín Yeza, en una causa que investiga el supuesto uso irregular de tarjetas "Alimentar" recibidas en esa ciudad para entregar a población vulnerable.

La citación se emitió para el jueves próximo a las 12.30 en el juzgado federal de Dolores, informaron hoy fuentes judiciales.

La causa en la que quedó imputado Yeza se abrió en marzo último, tras una denuncia por supuestos gastos hechos por parte de terceras personas y no por los titulares a cuyo favor estaban emitidas.

Las tarjetas eran entregadas a cada municipio que debía custodiarlas y repartirlas a los beneficiarios, según explicaron fuentes del caso.

Según la investigación, el uso indebido habría ocurrido con unas 55 tarjetas por un monto cercano a los dos millones de pesos.

El programa Alimentar depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

En la causa ya están procesados dos exfuncionarios de la Municipalidad de Pinamar, Nora Ponce y Javier Tumas, por presunta omisión de control y otras 4 personas acusadas de haber sido quienes usaron las tarjetas.

Hoy Yeza realizó su descargo en las redes sociales, mediante una cartas abierta a los vecinos de Pinamar donde asegura que se trató de un delito cometido por "una empleada municipal y otros delincuentes".

Sostuvo que los responsables están "presos efectivamente" y denunció "maniobras judiciales dudosas con la finalidad de crear inestabilidad política" en la ciudad.

"Al reciente procesamiento del exsecretario de Desarrollo Social en nuestra ciudad (en condiciones muy pocos claras y que ya fue apelado en Cámara de Apelaciones) se sumó en las últimas horas y sin ningún fundamento mi convocatoria a indagatoria", escribió el intendente de PRO.

"Voy a presentarme a la Justicia como cualquier vecino más, porque no tengo nada que esconder, aunque me estén citando sin fundamentos legales y sin decirme de qué me acusan", indicó.

En su publicación, Yeza agregó que "el populismo en la versión kirchnerista tiene varias facetas", entre ellas "nombran jueces adictos" y por otro la "te quieren hacer creer que todos los que estamos en política somos lo mismo".

"Pero no es así, nunca lo voy a aceptar y se que miles de pinamarenses y millones de argentinos están de acuerdo conmigo", siguió el intendente de PRO que pidió "basta de esa decadencia judicial" y aseguró que "no va a "bajar los brazos".