Más de tres horas de demora en el Instituto Médico Platense

Los hospitales de la ciudad de La Plata se vieron saturados tras la alta demanda de hisopados para COVID-19 donde se formaron larguísimas filas de hasta 200 metros, y la gente tuvo que esperar hasta tres horas.

En este marco, el Instituto Médico Platense no fue la excepción: “Vine a las 8, 7.50, ayer intenté hisoparme en el Hospital Italiano y estuve cuatro horas y media para hacer una cuadra, la atención al público empezaba a las 9 y recién 9.30 empezó a moverse”, contó un vecino.

“Tengo sensaciones encontradas. Creo que esto superó a los organismos, no sé cómo calificarlo, es una pandemia, es algo masivo. Anteriormente yo me he atendido con una velocidad mucho mayor, he hecho colas de 20 minutos, ahora a esperar, otra alternativa no queda”, concluyó.